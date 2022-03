Mexico, 23 mars Le Mexique a reçu près de 70 millions de dollars du tourisme guatémaltèque en 2021, en plus du pays, 62 395 touristes sont arrivés par avion, de la nation d'Amérique centrale, 62 395 touristes, a déclaré mercredi le chef du ministère du Tourisme, Miguel Torruco. Dans un communiqué, le responsable a indiqué qu'en 2021, les voyageurs en provenance du Guatemala représentaient « une dépense touristique de 69,99 millions de dollars » au Mexique, soit une augmentation de 81,5% par rapport à ce qui avait été collecté en 2020. Le chiffre a été offert par Torruco lors d'une réunion avec l'ambassadeur du Mexique au Guatemala, Romeo Ruiz Armento, qui a été donnée dans le but de « discuter des stratégies visant à accroître les échanges touristiques entre les pays frères, le Mexique et le Guatemala ». La réunion a indiqué que les plus de 62 395 touristes arrivés par avion en provenance du Guatemala représentaient une augmentation de 60,5 % par rapport à ceux qui sont arrivés en 2020. Ce chiffre place le Guatemala en 19e position dans le classement des pays visitant le Mexique. D'autre part, Torruco a déclaré que selon le Guide officiel des compagnies aériennes (OAG), 370 627 sièges aériens sont prévus pour 2022 entre le Guatemala et le Mexique, soit 117 % de plus qu'en 2021, lorsque 170 799 sièges étaient prévus. Il a rappelé que les principales compagnies aériennes qui ont exploité des liaisons entre le Mexique et le Guatemala en 2021 étaient Aeromexico, Volaris et Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG Airlines), qui représentaient ensemble 97% de l'approvisionnement, de janvier à décembre 2021. Le responsable a déclaré qu'avant la pandémie, en 2019, 160 166 touristes arrivaient du Guatemala par avion, mais qu'en 2020, il y avait une diminution de 75,7%. En termes de dépenses touristiques, le tourisme guatémaltèque s'élevait à 160,38 millions de dollars pour le Mexique en 2019, mais en 2020, il y avait une baisse de 76%, a déclaré Torruco. Début février, la route Cancún-Flores, Guatemala, a été inaugurée, une liaison aérienne pour renforcer les ponts de connectivité du monde maya. CHEF jmrg/ia/cpy (photo)