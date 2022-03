Le directeur de la Garde civile espagnole entérine la coopération avec la Colombie

Bogotá, 23 mars La Directrice générale de la Garde civile espagnole, María Gámez, et le ministre colombien de la Défense, Diego Molano, ont ratifié la coopération entre les deux pays au plus haut niveau dans la lutte contre la criminalité transnationale, mercredi, lors d'une réunion à Bogotá. « Lors de la réunion, nous avons particulièrement discuté de la collaboration que nous entretenons depuis des années avec la Police nationale colombienne et la Garde civile et nous espérons poursuivre ce travail si important dans la lutte contre la criminalité transnationale », a déclaré Gámez, qui se rend en Colombie, à la suite de la rencontre avec Molano. Lors de la réunion, à laquelle assistait également le directeur de la police colombienne, le général Jorge Luis Vargas, ils ont examiné la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Cette coopération s'effectue principalement entre la Garde civile et la Police nationale, qui dépend en Colombie du ministère de la Défense. « La coopération entre l'Espagne et la Colombie s'est révélée très utile dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que pour ce qui est des bonnes pratiques, de la formation et de l'éducation des membres des forces de sécurité colombiennes », a déclaré le ministre Molano. Selon le ministère de la Défense, la réunion d'aujourd'hui permettra également de « renforcer les activités de recherche et de partage d'informations » menées par les deux institutions et qui « visent à démanteler les organisations dédiées à la traite des personnes ». Molano a particulièrement remercié Gámez pour son soutien ces dernières années à la campagne navale d'Orión, un effort multilatéral mené par la Colombie pour développer des opérations maritimes de lutte contre le trafic de drogue. Le bureau de Molano a souligné que, en ce qui concerne la protection de l'environnement, « il est important d'avoir l'expérience de l'Espagne pour maintenir la lutte contre la vente internationale de produits dérivés de l'exploitation illégale des ressources naturelles, ainsi que le trafic de la flore et de la faune ». Gámez, première femme à diriger la Garde civile, a entamé il y a trois jours une visite en Colombie au cours de laquelle elle a rencontré, en compagnie de l'ambassadeur d'Espagne, Joaquín de Arístegui, diverses autorités. La directrice de la Garde civile s'est également rendue à Carthagène où elle a rencontré la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères de la Colombie, Marta Lucía Ramírez, et le commandant de la Marine nationale, l'amiral Gabriel Pérez Garcés. Gámez a également rencontré des commandants de la Police Community of America (Ameripol) et a visité le Centre national des opérations de la police, situé dans le département de Tolima (centre), où la police est formée à la lutte contre le crime organisé. CHEF joc/com/cpy (photo) (vidéo)