L'Australie regrette que Poutine ait pu participer au sommet du G20 en Indonésie

Sydney, Australie, 24 mars Le Premier ministre australien Scott Morrison s'est inquiété jeudi de la présence éventuelle du président russe Vladimir Poutine au prochain sommet du G20, qui se tiendra en Indonésie en novembre prochain, en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. « L'idée de s'asseoir à la table avec Vladimir Poutine... c'est d'aller trop loin », a déclaré Morrison à des journalistes à Melbourne, notant que les États-Unis ont conclu que la Russie avait commis des crimes de guerre en Ukraine lors de son invasion « violente » et « agressive », qui viole « l'État de droit international ». Les remarques de Morrison interviennent après que l'ambassadrice de Russie à Jakarta, Lyudmila Vorobieva, eut déclaré la veille que le président avait l'intention d'assister au sommet du G20 à Bali. Morrison, qui a exclu un boycott du sommet si Poutine y assiste, a souligné que l'Australie a également exprimé des préoccupations concernant la participation des Russes aux réunions ministérielles de cette année, qui aborderont des questions allant des défis de la région stratégique indo-pacifique à la responsabilité des géants de la technologie dans des actes de harcèlement sur les réseaux sociaux. Réaffirmant sa condamnation de la Russie, dans la lignée de ses alliés, Morrison a rappelé que son gouvernement avait annoncé dimanche dernier une interdiction immédiate de l'exportation vers la Russie de minerais d'aluminium, dont l'alumine et la bauxite, et s'était engagé à envoyer davantage d'armes et d'aide humanitaire à l'Ukraine. Cette mesure contre Moscou s'ajoute à une série de sanctions contre des banques et des entités gouvernementales russes, ainsi que contre Poutine, et près d'un demi-millier de responsables, de hauts responsables gouvernementaux, de militaires et d'oligarques de ce pays, dont Roman Abramovic. L'Australie a également envoyé une aide létale et humanitaire à l'Ukraine et, au milieu du mois, a poursuivi la Russie avec les Pays-Bas pour la destruction du vol MH17, qui a été touché en 2014 par un missile lancé par les forces pro-russes alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine, tuant 298 personnes, dont 38 Australiens. La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février dans le cadre d'une offensive terrestre, maritime et aérienne, qui s'est heurtée à une forte résistance de la part des forces et du peuple ukrainiens et a provoqué plus de 6,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et 3,5 réfugiés. Moscou allègue qu'il attaque l'Ukraine en raison de la menace que représente son intention d'intégrer l'OTAN et en raison de la prétendue infiltration nazie du gouvernement, tandis que Kiev accuse les autorités russes de vouloir contrôler le pays et empêcher son approche de l'Europe et de l'Occident.