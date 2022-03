La place qu'il a offerte à Aguero pour la Coupe du monde, les débuts des jeunes qu'il a cités et son rêve pour le tirage au sort : 13 phrases de Scaloni avant le Venezuela

Soccer Football - South American Qualifiers - Argentina training - Ezeiza, Buenos Aires, Argentina - March 23, 2022 Argentina coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Agustin Marcarian

Chaque jour qui passe représente un jour de moins pour la Coupe du monde au Qatar. Avec la tranquillité d'esprit d'être l'une des 17 équipes qui joueront au Moyen-Orient à compter du 21 novembre, l'équipe argentine affrontera ses deux dernières apparitions pour les séries éliminatoires. Ce vendredi, il recevra le Venezuela à La Bombonera et mardi prochain, il se rendra à Guayaquil pour affronter l'Équateur de Gustavo Alfaro.

À l'approche du match contre Vinotinto, qui aura un entraîneur argentin historique comme José Néstor Pekerman sur le banc, Lionel Scaloni s'est entretenu avec les médias et a évoqué plusieurs problèmes. Parmi les plus remarquables figurent le rôle que Sergio Agüero veut jouer s'il rejoint la délégation à la Coupe du monde, le présent de Messi, quelle sera la chance de Paulo Dybala sur le chemin de la Coupe du monde et la décision d'appeler plusieurs jeunes joueurs avec une grande projection pour l'avenir de la équipe nationale.

LES MEILLEURES CITATIONS DE LIONEL SCALONI

Armer l'équipe des absences et de la présence de Messi : « Dans la ligne des derniers appels, qu'il s'agisse de blessures ou de pénalités, nous ne pouvons pas avoir la liste que nous aimerions, il faut aussi dire que les garçons répondent toujours. Leo va bien, il s'est entraîné normalement. Après le processus, il est disponible pour jouer et j'espère qu'il aura un bon match. »

Armani, titre : « Demain, Franco sauve et ensuite nous évaluons si nous pouvons donner une chance à un autre bon coéquipier. Cela est clair pour nous. Attendons d'abandonner l'équipe. Nous allons attendre l'entraînement d'aujourd'hui pour voir Ángel Di María y Correa. »

L'appel de Dybala : « Je lui ai parlé quand nous avons donné la pré-liste alors qu'il était en train de se rétablir. Techniquement, nous n'en avons pas discuté. Nous avons besoin qu'il aille bien, qu'il soit en pleine condition. On ne lui rend pas service pour le convoquer s'il n'est pas avec le rythme. Il manque pour la Coupe du monde. Nous avons besoin qu'il soit en pleine forme. C'est pourquoi c'est si important quand je suis parti. Il est apprécié par tous. Dans le cas contraire, cela donne des avantages. Et les autres ont ce plus, qui quand il est venu, il ne pouvait pas. »

La liste possible de la Coupe du monde : « Sur la liste des 26, le plus tôt nous le saurons, mieux ce sera. Cela offrirait une bonne opportunité aux entraîneurs de travailler là-dessus. »

Le rôle possible d'Aguero au Qatar : « Sergio est plus que clair qu'il est bien accueilli. Il est très important que nous connaissions le rôle qu'il peut jouer. Non pas que cela se produise. Il est devenu clair ce que je veux de lui, j'en ai parlé et je veux qu'il soit avec nous. Au final, je pense qu'il viendra avec nous à la Coupe du monde. Il mérite d'être reconnu, et où qu'il aille, il laissera l'image du football argentin bien et jouera un rôle clair. J'aimerais que tu côtoies tes coéquipiers. Qu'il nous apporte tout ce qui pourrait arriver en Coupe du monde, à proximité des joueurs. Le personnel d'entraîneurs a des personnes proches des joueurs, mais avec une personne de ce calibre, étant plus claire au quotidien et provenant d'une bonne source, c'est important pour nous. Et en tant qu'image, je ne pense pas qu'il y ait mieux. »

Ses retrouvailles avec Pekerman : « C'est un peu étrange que je doive l'affronter, sachant ce qu'il a représenté pour moi et les gars qui sont dans le personnel d'entraîneurs avec ce processus de jeunesse. Nous essayons de faire de même maintenant, avec les plus âgés et les jeunes. Nous serons éternellement reconnaissants, au-delà du football, à l'extérieur. C'est un plaisir de vous affronter. Je vais lui faire un câlin. Cela a marqué une époque, tant chez les juvéniles que chez les plus âgés, et aujourd'hui nous essayons de faire de même. Qu'il n'y ait aucune différence dans le traitement d'un joueur des moins de 17 ans ou d'un joueur majeur. »

Pourquoi a-t-il décidé de citer plusieurs juvéniles : « Ces gars, peu importe combien ils jouent avec l'équipe nationale, ne sont pas empêchés de jouer avec nous. Il n'y a aucun blocage de sens ici. Nous voulons qu'ils s'entraînent avec les U20, avec les plus hauts, et qu'ils suivent jusqu'au prochain appel. Mais tant qu'ils n'ont pas atteint un certain âge, ils ne peuvent pas être bloqués. Ce n'est pas l'idée. Ce sont des gars qui, selon nous, peuvent nous donner un bond en avant en matière de qualité. La décision leur appartiendra, même s'ils jouent demain pendant une minute. Avec leurs conditions, nous ne pouvons pas détourner les yeux et nous devons profiter du fait qu'ils peuvent jouer dans l'équipe nationale. Nous sommes très satisfaits de la manière dont ils ont été fournis. Notre idée est qu'ils connaissent l'atmosphère de l'équipe nationale. »

Scaloni pendant l'entraînement de l'équipe nationale argentine (REUTERS/Agustin Marcarian)

La chance de s'entraîner en Europe au milieu de l'année : « Notre idée est que dès la fin des ligues, nous puissions avoir six ou sept jours d'entraînement et voir avec quel autre rival nous pouvons jouer. Il convient également de garder à l'esprit que les garçons viennent d'une très longue saison. Il faut jouer avec ça, l'entraînement et les vacances des garçons. Il est inutile de les concentrer pendant 25 jours. Nous allons jouer avec ça. »

Qu'attendez-vous du tirage au sort de la Coupe du monde : « Dans le personnel d'entraîneurs, il y en a un qui a un programme qui vous change. Il est impossible qu'à la fin du tirage, il soit dit « C'est bien ». Nous devons attendre que cela se produise. Jouer à ce jeu est une occasion unique. L'important est d'arriver bien et de savoir ce que l'on veut. J'espère que nous passerons directement aux huitièmes de finale (rires) ».

L'absence de Lautaro Martínez : « La statistique de Lautaro est normale que ce soit lui parce qu'il est notre 9. En ce qui concerne les buts, l'équipe va bien. En ce qui concerne le remplacement, nous savons que nous avons différentes options. Selon ce que nous voulons dans chaque match. Ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète. Pensez à ce qui pourrait arriver s'ils ne le sont pas... c'est comme ça que nous sommes bons, avec les remplacements aussi. Demain, d'autres auront l'occasion de montrer que l'équipe se porte bien »

Comment se porte Messi après l'élimination du PSG : « Il est à l'aise, il va bien. Qu'il assimile le groupe qui est un de plus. Quant à la situation de leur équipe, je pense que le PSG a bien joué et a dominé le match. Il a été laissé de côté en Ligue des champions, il ne jouait pas mal, mais dans ce stade, il y a des moments où une chose suffit pour que tout change. Je pense que la situation ne l'affecte pas et demain, il aura l'occasion de dire au revoir à l'Argentine de la meilleure façon possible, en espérant que l'avenir sera meilleur. »

Le match contre l'Italie en juin : « C'est un bon test. C'est l'une des meilleures équipes qui joue actuellement un arrêt difficile. C'est quand même l'un des meilleurs au monde. Il est très important pour nous, non pas d'évaluer où nous en sommes, mais de faire face à la concurrence. Pour nous, c'est stimulant. Nous analysons déjà leur façon de jouer, sachant que c'est un bon test »

Résumé de leur processus en Argentine : « L'idée était que les joueurs rejoignent l'équipe nationale. Faites en sorte que tout le monde se sente capable de savoir ce qu'il peut jouer dans l'équipe nationale. Par la suite, la liste peut être insuffisante, mais ils pensent qu'ils peuvent être dans les six premiers mois. Puis est arrivée la Copa América 2019, dont je pense que nous avons eu un bon championnat, puis notre façon de jouer a changé : au début, nous étions plus verticaux, mais aujourd'hui, l'équipe joue de la même manière. Le mérite est que, sachant avec quels joueurs l'équipe nationale a le mieux joué. Aujourd'hui, tout le monde sait à quoi joue l'équipe nationale. Il n'y a plus beaucoup de médailles à nous accrocher. »

