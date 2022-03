La montre de luxe de près de 600 000 pesos avec l'Alejandro Speitzer posée avec Iker Casillas

Alejandro Speitzer a commencé sa carrière d'acteur très jeune sur Televisa, lorsqu'il a réalisé des feuilletons tels que Rayito de Luz ou Amy la fille au sac à dos bleu. Cependant, au fil des ans, sa carrière a atteint un tel niveau qu'il a fait un saut international et côtoie actuellement de grandes célébrités internationales.

À cette occasion, le Mexicain s'est rendu à Rome, en Italie, en tant qu'ambassadeur de la marque Bvlgari et lors de la célébration du dixième anniversaire de la collection Octo, il a rencontré des célébrités de renom telles que l'ancien footballeur Iker Casillas, l'acteur Emily in Paris Lucien Laviscount, entre autres.

C'est grâce à son Instagram que Speitzer a surpris ses followers, non seulement en posant avec un gardien espagnol, mais sa luxueuse tenue a laissé plus d'un internaute la bouche ouverte.

Le Mexicain a posé avec Iker Casillas (Photo : Instagram @alejandrospeitzer)

Dans la série de photographies partagée par le protagoniste d'Oscuro Deseo, on peut le voir portant un costume Boss bleu marine, une chemise blanche, des chaussures Manolo Blahnik et un pantalon uni.

Malgré l'élégance de l'ensemble, la montre Bvlgari du modèle Octo Finissimo Skeleton a complètement retenu l'attention, car ses détails à l'élégance architecturale ont fait ressortir l'Alexander.

Il convient de noter que cette pièce coûte environ 569 000 607 pesos, il s'agit d'une édition limitée, il n'y en a donc que 180 en stock et elle est en céramique noire. De plus, il mesure 40 millimètres de diamètre et la forme du boîtier est octogonale. L'un des points forts de cette montre est qu'elle permet la vision des rouages intérieurs, qu'elle est étanche à 30 mètres et qu'elle possède des compteurs ajourés au contour rouge.

La montre est en édition limitée (Photo : Instagram @Bulgari)

Mais ce n'est pas là que s'est terminée la tenue de Speitzer, puisqu'il a posé avec d'autres accessoires. Dans la publication partagée, vous pouvez voir l'acteur avec une bague également de Bvlgari du modèle B.zero1, qui coûte 41 000 100 pesos.

Ce bijou est orné de deux anneaux en or rose 18 carats avec de la céramique noire mate et le design est inspiré du Colisée romain. Elle est classée comme une pièce unisexe qui cherche à transcender les conventions et les genres.

Avant les images, les utilisateurs n'ont pas tardé à réagir et ont envoyé toutes sortes de messages de soutien au Mexicain.

La bague peut être obtenue dans la boutique en ligne (Photo : Instagram @Bulgari)

« Comme c'est barbare », « nous pouvons mourir en paix », « comme c'est beau », « je t'aime », sont quelques-unes des mentions qu'il a reçues.

Il convient de rappeler qu'en 2021, Alejandro Speitzer a rejoint la liste des plus belles célébrités du monde. L'acteur a été assimilé à des stars telles que Harry Styles, Henry Cavil et Timothée Chalamet. Cette année, Speitzer était le seul représentant mexicain dans Les 100 plus beaux visages.

Le top a été organisé par le magazine TC Candler. Les postes sont attribués en fonction du vote du public, en outre, les données d'autres médias ont été récapitulées. Le modèle a également été placé en 79e position, battant des personnalités telles que Cristiano Ronaldo, Zac Efron, Mario Casas et le musicien Pablo Alborán.

La liste a été dévoilée sur la chaîne YouTube du magazine. En plus de mentionner leur numéro dans le célèbre top, il s'est également démarqué s'ils avaient été pris en compte dans les éditions précédentes, Speitzer est apparu pendant deux années consécutives.

