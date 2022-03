La méthode sur WhatsApp pour savoir si un contact suit ma position en temps réel

Parfois, les gens partagent leur position en temps réel sur WhatsApp pour le travail, la sécurité ou pour prendre rendez-vous avec quelqu'un plus rapidement, mais dans tous les cas, ces informations ne sont pas utilisées correctement.

Ensuite, Infobae vous montrera comment savoir si l'un de vos contacts dispose de cet accès et suit chacun de ses déplacements.

Avant de commencer, il est nécessaire d'expliquer la différence entre l'emplacement actuel et l'emplacement en temps réel de WhatsApp : le premier est un point fixe, exactement quand il a été envoyé ; et le second, cela permettra à l'expéditeur de savoir où va la personne qui a partagé sa position, comme s'il s'agissait d'un Le GPS en mouvement.

Lorsque vous partagez la position en temps réel, vous pouvez choisir jusqu'à trois options : connaître l'emplacement toutes les secondes pendant au moins 15 minutes, une heure ou jusqu'à 8 heures. Si l'une des deux dernières méthodes a été choisie, quelqu'un peut suivre ses mouvements à son insu.

Localisation en temps réel de WhatsApp. (photo : Android Xataka)

Comment savoir si quelqu'un est suivi ou s'il a une position personnelle en temps réel sur WhatsApp

- Tout d'abord, assurez-vous que WhatsApp n'a pas de mises à jour en attente dans le Google Play Store d'Android ou App iOS Store.

- Maintenant, ouvrez l'application et appuyez sur l'icône des trois points verticaux situés dans le coin supérieur droit.

- Pour les téléphones iPhone, appuyez sur Paramètres, peut être localisé avec l'icône d'une roue dentée ou d'un engrenage.

- Maintenant, allez dans Paramètres > Compte > Confidentialité.

- Cliquez ici sur la section Localisation en temps réel.

- Toutes les personnes avec lesquelles la position a été partagée apparaîtront en temps réel, cela signifie que ces contacts savent où vous vous trouvez à tout moment.

- Appuyez simplement sur le bouton rouge appelé Arrêter le partage et c'est tout, l'emplacement disparaîtra automatiquement.

Arrêtez de partager votre position en temps réel WhatsApp (photo : Blog Christian DvE)

Enfin, si vous rencontrez des problèmes avec WhatsApp et que vous devez être signalé, vous pouvez envoyer un e-mail à votre adresse e-mail de contact : smb_web@support.whatsapp.com ou android_web@support.whatsapp.com. La même demande peut également être faite à partir d'un iPhone via le service exclusif pour iOS.

Comment savoir à qui votre partenaire ou vos amis parlent le plus sur WhatsApp

Chaque utilisateur a ses chats préférés avec les personnes dont il parle le plus, cependant, ce dernier peut être curieux chez certains.

Meta garantit que les conversations entre utilisateurs sont cryptées de bout en bout ; cela signifie que personne, pas même Meta, ne peut voir le contenu des chats.

Cependant, certains utilisateurs ont trouvé un moyen de savoir à qui leur partenaire, ami ou toute autre personne parle le plus. De cette façon, même s'ils ne pourront peut-être pas regarder les conférences, ils seront en mesure de savoir avec qui ils passent le plus de temps sur la plateforme.

Découvrez à qui une personne parle sur WhatsApp. (photo : En couple)

Il est à noter qu'il n'est pas nécessaire de télécharger une deuxième application. Bien entendu, cela nécessite d'avoir le téléphone portable de l'autre personne pendant quelques minutes :

-Vous devez d'abord vous assurer que vous avez la dernière version de l'application, si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger depuis votre App Store (App Store ou Play Store).

-Ouvrez l'application et accédez à Paramètres.

-Entrez le stockage et les données.

-Vous devriez y voir l'onglet Gérer le stockage.

-La liste de toutes les personnes avec lesquelles votre partenaire ou ami parle sera affichée dans l'ordre.

-Tous peuvent varier en taille en raison des vidéos ou des photos partagées entre les utilisateurs. Très probablement, celui avec le plus de fichiers partagés est celui avec lequel vous parlez le plus.

Il convient de souligner que cette astuce peut être trompeuse et compliquée car elle nécessite quelques minutes avec le téléphone portable de l'autre personne. Dans ce cas, il peut être préférable de demander directement avant d'entrer dans ce profil WhatsApp.

