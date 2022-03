María Julia Flores, mère de Yoshimar Yotún, était présente sur le plateau de D'Mañana, l'espace de Karla Tarazona sur Panamericana TV. Ici, l'heureuse ancêtre a été interrogée sur ses attentes avant cette réunion qui a tous les Péruviens à l'affût. Doña María Julia a indiqué qu'en tant que Péruvienne, elle vit ce match avec émotion, alors qu'en tant que mère, elle est fière de l'athlète que son fils est devenu.

« En tant que Péruvienne, c'est incroyable de profiter (après) tant de temps que nous avons eu du mal, de la joie des gens, et en tant que mère, très fière de mon fils. Ce petit garçon qui a grandi de moi me vient toujours à l'esprit, joueur et maintenant regarde où il est. C'est une grande fierté », a déclaré Mme Flores, qui a évité de s'attribuer le mérite de tout ce que le footballeur a réalisé. « Pour sa persévérance de lui aussi » , a-t-il souligné les animateurs de télévision.

IL LEUR A DONNÉ UN APPARTEMENT

À un autre moment, le programme lui a demandé s'il était vrai que Joshimar lui avait acheté un appartement. La mère de l'athlète a indiqué que c'était vrai. Il a même été encouragé à raconter en quelle année c'était et l'émotion qu'il ressentait à ce moment-là.

Tout s'est passé en 2013, lorsque Joshimar l'a appelée pour revenir de l'étranger, où elle travaillait depuis 8 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. L'athlète lui a demandé de revenir, car lui et sa sœur étaient déjà grands et il était temps pour eux de s'occuper de leurs parents.

« Quand je suis entré dans cet appartement, pour moi, c'était un palais, car j'ai toujours vécu dans une maison en bois. J'achète tout ce qui est neuf », a déclaré Maria Julia très excitée, indiquant qu'elle ressentait une « grande fierté » pour son fils. Il a également avoué avoir été choqué de changer de quartier, car dans son quartier, situé à Callao, il connaissait tout le monde. Il pouvait retrouver ses amis, alors qu'à San Miguel, tout était calme car il ne connaissait personne.

L'ancêtre du footballeur a avoué que lorsqu'ils lui ont montré l'appartement, toute la famille a pleuré, parce qu'ils se souvenaient de tout ce qui s'était passé pour prendre de l'avance. Il a également souligné que leur vie a beaucoup changé depuis que Joshimar a réussi sa carrière sportive.

DÉSIR DE PETITS

Cependant, il ne peut pas dire que ce changement s'est produit du jour au lendemain, car son fils l'a toujours désiré et s'est battu pour cela. Au début, Yotún demandait toujours à sa mère de l'emmener « dans de beaux endroits » et chaque fois qu'il voyait une maison, il disait : « Je vais l'acheter pour toi ».

Flores était également très reconnaissant, car le footballeur n'a pas seulement vu pour ses parents, mais aussi pour sa sœur, ses neveux, ses oncles et ses cousins. « Lorsque vous honorez votre père et votre mère, vous réussissez bien dans la vie », a-t-il dit.

Enfin, il a été encouragé à donner son score pour le match que son fils affrontera avec l'équipe nationale péruvienne ce 24 mars, contre l'Uruguay. Avec beaucoup d'enthousiasme, Doña María Julia a déclaré que notre pays allait gagner son adversaire 1-0.

OÙ VOIR LE MATCH CONTRE PERU. URUGUAY EN DIRECT EN LIGNE ?

Le Pérou et l'Uruguay se rencontreront le 24 mars à partir de 18h30 (heure péruvienne) au stade Centenario de Montevideo, qui disposera d'un stade complet après avoir vendu tous les billets mis à la disposition des supporters locaux. Ensuite, le « roja blanc » jouera le Paraguay à Lima le 29 mars.

Après ce match, l'équipe nationale péruvienne retournera à Lima pour jouer contre l'équipe nationale paraguayenne à l'Estadio Nacional. D'autre part, ceux dirigés par Diego Alonso se rendront à Montevideo pour jouer un rôle de médiateur contre le Chili.

Si vous êtes au Pérou, vous pouvez suivre le match Pérou contre Uruguay via Movistar Play ou via América TVGo. Vous pouvez également profiter de la minute par minute qu'Infobae vous propose.

CALENDRIER DU PÉROU VS URUGU

- Costa Rica/17 h 30

- Hondura/17 h 30

- Guatemala/17 h 30

- El Salvador/17 h 30

- Mexique/17 h 30

- Panama/ 18 h 30

- Pérou/ 18 h 30

- Colombie/18 h 30

- Equateur, 18 h 30

- Venezuela/ 19 h 30

- Bolivie/19 h 30

- États-Unis (Miami) /19 h 30

- Paraguay/20 h 30

- Uruguay/20 h 30

- Chili/20 h 30

- Argentine/20 h 30

- Brasil/20 h 30

- Espagne/12 h 00

