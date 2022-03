L'ancien président mexicain Vicente Fox Quesada a évoqué les affrontements entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) avec l'Institut national électoral (INE) en vue du processus de révocation du mandat qui aura lieu le 10 avril. L'homme politique de 79 ans a ainsi utilisé son compte Twitter officiel pour défendre l'autorité électorale qui organise la consultation citoyenne et pour soutenir son conseiller présidant, Lorenzo Córdova Vianello.

« Défendons tous l'INE. La loi et la raison sont de votre côté ! Le tricheur et le violeur nous savons tous qui il est : López, avec toutes ses paroles », a écrit l'ancien président. Son commentaire était accompagné d'un extrait d'une conversation que Córdova Vianello a eue avec le journaliste J. Joaquín López Dóriga, dans laquelle il décrit comme « tricheurs » tous les acteurs qui ont promu la révocation du mandat malgré l'interdiction électorale. « Si les pièges continuent, la seule chose qui sera provoquée, c'est que les citoyens seront tenus à l'écart des urnes », a déclaré le président.

Vicente Fox Quesada a appelé à soutenir l'INE (Photo : Twitter/ @VicenteFozQue)

Malgré le fait qu'une période de clôture des élections ait été établie du 4 février au jour de la consultation citoyenne, divers dirigeants d'État et membres du Movimiento Regeneración Nacional (Morena), une faction politique fondée par Tabasqueño en 2011, sont dans la ligne de mire de l'INE parce qu'ils ont dirigé ou ont mené des actes de propagande gouvernementale en faveur de l'exercice de la participation démocratique, car ils ont diffusé les actions et les réalisations de López Obrador par le biais des réseaux sociaux ou lors de manifestations publiques.

« (Tricheurs) sont tous les acteurs publics qui ont des interdictions dans la loi et qui violent la loi. Ce sont tous ceux qui mettent des règles et aujourd'hui ils ne les aiment pas et se moquent d'elles. Ce sont tous ceux qui n'ont pas d'engagement démocratique qui ont reçu des mesures de précaution à maintes reprises, qui ont été ratifiés par le tribunal électoral et qui corrodent le tissu démocratique », a déclaré Lorenzo Córdova.

Vicente Fox Quesada s'en est pris à AMLO après l'inauguration de l'AIFA (Photo : Twitter/ @VicenteFoxQue)

À cet égard, dans l'après-midi du 23 mars, la même commission INE a accordé un délai de trois heures à López Obrador, ainsi qu'au coordinateur général de la communication sociale et porte-parole présidentiel, Jesús Ramírez Cuevas, pour mener à bien « les actions, procédures et mesures nécessaires pour supprimer les fichiers audio, les versions audiovisuelles et sténographiques de la conférence », qui s'est tenue lundi 21 mars dernier au L'aéroport international Felipe Ángeles (AIFA) lors de son inauguration, une situation qui a été décrite par Fox comme une « punition exemplaire ».

Il convient de noter que la Commission des plaintes a indiqué que le récent décret approuvé par le Congrès de l'Union pour réinterpréter le concept de propagande gouvernementale n'est pas applicable dans le processus actuel de révocation du mandat, puisqu'il n'entrera en vigueur que pour les processus électoraux qui n'ont pas commencé.

Fox Quesada a également utilisé son compte Twitter officiel pour envoyer un message à la chef du gouvernement de Mexico (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, qui a été dans la ligne de mire de l'INE pour avoir publié des messages de soutien à AMLO sur les réseaux sociaux. « Sheinbaum, tu es un violeur en série invétéré. Respectez la loi que vos copains ont approuvée », a écrit l'ancien président après que le président local a souligné que l'institut présidé par Córdova Vianello a une « marque personnelle » de la part de l'INE et de l'opposition qui a porté plainte contre lui.

