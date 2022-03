La justice empêche Fujimori de quitter le Pérou pour 18 mois

Lima, 24 mars La juge péruvienne Miluska Cano a imposé jeudi une mesure préventive empêchant l'ancien président Alberto Fujimori, qui était sur le point d'être libéré de prison grâce à une grâce, de quitter le pays pendant 18 mois pour assister à une convocation pour l'affaire Pativilca, un massacre de 6 personnes perpétré en 1992. La mesure, adoptée par le magistrat lors d'une audience à la demande du parquet, inclut également l'obligation de ne pas quitter Lima, puisque la Cour constitutionnelle a rétabli la grâce humanitaire accordée en 2017 à l'ancien gouverneur (1990-2000). Cano a déclaré que ces mesures sont extensibles compte tenu de la complexité de l'affaire Pativilca, dans laquelle le parquet demande à Fujimori de 25 ans de prison, la même peine qu'il purgeait actuellement pour deux autres massacres, en tant qu'auteur médiatisé (avec contrôle du fait) de l'enlèvement, de la torture et le meurtre de six hommes dans la municipalité de Pativilca aux mains du groupe militaire infiltré Colina. La défense de Fujimori avait précédemment accepté la demande du procureur, bien qu'elle ait rejeté l'argument du danger procédural, et sa fille aînée Keiko Fujimori avait assuré que son père assisterait à chaque convocation indiquée par les magistrats, car il n'avait aucune intention de quitter le pays. Le juge Cano, de la quatrième chambre criminelle nationale de la Cour supérieure spécialisée, a précisé que Fujimori, âgé de 83 ans, doit informer le jour de sa libération son domicile à Lima et que l'obligation de se présenter rapidement à toute convocation par l'autorité judiciaire sera remplie, sauf si son état de santé est empêchez-le. ANCIEN PRÉSIDENT MALADE La Justice envisagera également le placement de l'ancien président dans un centre de santé, a précisé Cano, étant donné que Fujimori souffre de fibrillation ventriculaire et d'autres affections respiratoires dans le rapport médical qui appuie sa grâce. « Le tribunal doit non seulement assurer une protection efficace des droits à l'égard des victimes, il doit aussi prendre en compte (aussi) l'état de santé de (l'accusé) Alberto Fujimori », a déclaré M. Cano, notant qu'il n'y a pas eu d'opposition de la part de l'accusation à la documentation de son état de santé qui se détériore. La magistrate a également demandé à informer les parties de sa décision et a averti qu'en cas de manquement de la part du défendeur, elle procéderait à la modification de la comparution avec des restrictions en raison de la détention provisoire pour Fujimori. L'enquête dans l'affaire Pativilca a débuté en 2012, mais Fujimori n'a pas été inclus comme accusé avant juin 2017, date à laquelle la Cour suprême de justice chilienne a accepté d'ajouter ce massacre à l'extradition qu'elle avait accordée à la justice péruvienne dix ans plus tôt. UN AUTRE MASSACRE DE LA COLLINE Pour cette affaire, le parquet demande 25 ans de prison à l'encontre de l'ancien président, accusé en tant qu'auteur médiateur (avec maîtrise du fait) de l'enlèvement, de la torture et du meurtre de six hommes âgés de 17 à 38 ans dans la municipalité de Pativilca, à 183 kilomètres au nord de Lima, où se trouve le des corps ont été découverts avec des signes de violence et des coups de feu dans la tête. Les crimes ont été commis par le groupe Colina, le même groupe qui a perpétré les massacres de Barrios Altos (1991) et de La Cantuta (1992), où 25 personnes sont mortes, et pour lequel Fujimori a déjà été condamné en 2009 à 25 ans de prison. La peine pour les affaires de Barrios Altos et La Cantuta a toutefois été exonérée à deux reprises, plus récemment la semaine dernière, lorsque la Cour constitutionnelle a fait appel de la décision de la Cour suprême qui, en 2018, a annulé la grâce accordée à Fujimori le 24 décembre 2017 par le président de l'époque, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Cette grâce fait actuellement l'objet d'une enquête de la part des tribunaux, car le parquet considère que c'est le résultat d'une négociation entre Kuczynski et le plus jeune fils de Fujimori, Kenji, qui était membre du Congrès à l'époque, visant à ce que les législateurs fujimoristes votent contre une demande de destitution du président de l'époque. CHEF MMR/JRH