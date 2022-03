La déclaration de Francia Márquez qui a provoqué la colère de César Gaviria et la rupture avec le pétrianisme

Après que Francia Márquez se soit ratifiée comme la formule vice-présidentielle du candidat à la présidence Gustavo Petro du côté du Pacte historique, les propos qu'il a prononcés contre l'ancien président et directeur du Parti libéral, César Gaviria, l'ont bouleversé et ont décidé de rompre les dialogues avec le Pacte historique.

Ce à quoi Gaviria a répondu par une déclaration, il a indiqué que le dialogue avec le Pacte historique est « irréalisable » et a appelé les pourparlers avec cette plate-forme de gauche et de centre gauche « terminés ».

De plus, l'ancien président a déclaré que « la politique de haine, de colère et de méchanceté ne va pas avec le Parti libéral » et que « la principale raison » de sa rencontre avec Petro, il y a quelques semaines, était « d'informer le candidat que j'étais totalement opposé aux expressions de certains dirigeants politiques ce candidat Petro a dû être arrêté ».

Enfin, il a ajouté : « Tant que je suis président du Parti libéral, je mets fin à certaines conversations que j'avais prévu d'avoir avec ce secteur politique ! Je suis vraiment désolée que le Pacte historique pense que son langage incendiaire est quelque chose que nous, Colombiens, pouvons célébrer. Il souhaite que notre pays ne s'attende pas à ce langage et à cette attitude qui nous conduiront à plus de violence et à une confrontation totale entre ses forces, économiques, sociales et politiques. »

Cela a été partagé par le parti libéral dans ses réseaux. Photo : Twitter @PartidoLiberal





Les fractures internes du Pacte historique dues à l'adhésion possible de l'ancien président César Gaviria, aujourd'hui directeur du Parti libéral, ont été mises en évidence dans le débat organisé par le magazine Semana et le journal El Tiempo, le 8 mars dernier, lorsque les précandidats Gustavo Petro et Francia Márquez ont abordé le problème.

Au cours d'une des questions, on leur a demandé s'il était avantageux de s'allier au libéralisme, une situation que Márquez, leader social et candidat au pôle démocrate, a vivement remis en question.

« Je pense que le pays en a assez de la corruption et qu'il souhaite un véritable changement. Un pacte avec Gaviria signifie davantage la même chose, car il fait partie de ceux qui ont conduit le pays à vivre dans la crise que nous traversons, la famine et la corruption », a-t-il déclaré, exhortant à s'unir aux minorités telles que les femmes, les jeunes et la communauté LGBTIQ+.

« Il n'est pas possible de s'y rencontrer car qu'est-ce qu'un pacte avec Gaviria ? continuer à diviser le pays en croyant que c'est leur domaine ; croyant que le pays est leur propriété et qu'alors ils doivent condamner le peuple colombien à vivre dans les conditions dans lesquelles nous vivons », a critiqué la candidate afro, qui a souligné qu'elle est venue au pétrianisme parce qu'elle veut du changement pour Colombie.

En outre, il a réitéré ses positions impétueuses contre César Gaviria, qui a dirigé la nation entre 1990 et 1994 ; en outre, il a été plongé dans plusieurs des gouvernements les plus récents. En fait, leur collectif a rejoint le banc du gouvernement d'Iván Duque, et leur soutien a été transcendantal pour que le président d'aujourd'hui bat Petro lors du deuxième tour présidentiel de 2018.

« Passer un pacte avec ceux qui ont approfondi le néolibéralisme dans ce pays est une erreur et une erreur. Une autre chose concerne les bases libérales. Il y a aussi le parti libéral. Une autre chose concerne les personnes, les hommes et les dirigeants qui sont là. Ce n'est pas ce que représente Gaviria. J'insiste : c'est une erreur que le pays soit d'accord avec celui qui a été le père du libéralisme et avec qui la corruption s'est aggravée, ce qui ne permet pas aujourd'hui à de nombreuses communautés de vivre dans la dignité », a déclaré la France.

CONTINUEZ À LIRE :