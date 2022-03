La Cour suprême autorise une enquête sur le ministre brésilien de l'Éducation pour des faveurs évangéliques

Brasilia, 24 mars Un juge de la Cour suprême du Brésil a autorisé ce jeudi à enquêter sur le ministre de l'Éducation, Milton Ribeiro, soupçonné d'avoir privilégié des pasteurs évangéliques proches du gouvernement de Jair Bolsonaro dans la distribution des ressources dans son bureau. La juge Carmen Lucia Antunes a accepté la demande du bureau du procureur général, qui cherche à savoir s'il existe un groupe de pression composé de dirigeants d'églises pentecôtistes qui aurait des pouvoirs sur la libération de partis du ministère de l'Éducation. « Les circonstances ci-dessus, qui montrent que les pratiques criminelles sont précipitées, rendent essentiel, selon le communiqué du ministère public, que l'enquête sur les événements présumés soit approfondie », a déclaré Antunes dans sa décision. Le procureur général, Augusto Aras, a déjà souligné la possibilité que des crimes de corruption passive, de tergiversation et de trafic d'influence aient été commis, entre autres. Le juge a également autorisé le ministère public à recueillir les déclarations de Ribeiro, ministre de l'Éducation depuis juillet 2020, et des pasteurs évangéliques Gilmar Santos et Arilton Moura, tous deux proches du président Jair Bolsonaro. Les noms de ces deux religieux sont apparus dans une multitude d'articles de journaux publiés cette semaine qui ont révélé l'existence de ce supposé « cabinet parallèle » au sein de l'Éducation. Le scandale a pris une nouvelle dimension après que le journal Folha de São Paulo a divulgué un audio dans lequel le ministre, qui est également pasteur presbytérien, assure que les budgets de l'éducation ont parmi ses priorités pour promouvoir les projets de ces églises évangéliques liés au gouvernement. « Ma priorité est d'assister, d'abord, aux municipalités qui en ont le plus besoin et, deuxièmement, de s'occuper de tous ceux qui sont amis du pasteur Gilmar », a déclaré M. Ribeiro dans la conversation enregistrée, dans laquelle il déclare que cette stratégie répond à « une demande spéciale » qui lui a été faite par le « président de la République » lui-même . En outre, le journal Estado de Sao Paulo a déclaré que Gilmar Santos avait demandé à un maire une somme d'argent indéterminée pour « protocoler » ses demandes au ministère de l'Éducation et qu'une fois les ressources débloquées, il devrait lui verser « un kilo d'or ». Malgré les pressions croissantes des groupes parlementaires et des entités éducatives, Ribeiro reste, pour le moment, à la tête de l'Education et, dans un entretien avec CNN Brasil, a déclaré « rester ferme ». Il a également souligné que, par le passé, il avait signalé au moins un religieux au Bureau du contrôleur général de l'État pour enquêter sur lui pour une possible « pratique d'ordres et d'intermédiations irréguliers ». Ribeiro, qui est le quatrième ministre de l'Éducation depuis l'entrée en fonction de l'extrême droite Bolsonaro en 2019, répond désormais devant la Cour suprême pour un crime présumé d'homophobie, après avoir déclaré publiquement que les homosexuels sont « le produit de familles mal ajustées ». CHEF CMS/mat/JRH