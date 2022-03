La Corée du Nord lance un nouveau projectile dans la mer du Japon

Séoul, 24 mars La Corée du Nord a lancé aujourd'hui un « projectile non identifié » dans la mer du Japon (appelée mer de l'Est dans les deux Corées), comme l'ont rapporté les chefs d'état-major interarmées (JCS) de la Corée du Sud. La brève déclaration du JCS envoyée aux journalistes explique simplement que « la Corée du Nord a tiré un projectile non identifié dans la mer de l'Est », tandis que le gouvernement japonais a déclaré que l'obus « semble être un missile balistique ». Le ministère japonais de la Défense a expliqué que le lancement avait eu lieu vers 14h20 heure locale (5h20 GMT) et que l'obus serait déjà tombé à l'eau, en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon. Avec ce test, il y en a déjà 12, un nombre record, les tests de ce type effectués jusqu'ici cette année par Pyongyang, qui, selon Washington et Séoul, teste dans sa dernière technologie de test un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) appelé Hwasong-17, qui bénéficie potentiellement d'une plus grande portée et une puissance destructrice. Cette nouvelle version intervient trois jours seulement après que le régime a testé un système de lance-roquettes multiples, lançant plusieurs obus dans la mer Jaune (appelée la mer de l'Ouest dans les deux Corées), et une semaine après un lancement raté apparemment lié aux tests Hwasong-17. Depuis février, l'armée nord-coréenne teste un type de projectile - dont elle n'a pas précisé la typologie - depuis l'aéroport international de Sunan à Pyongyang, indiquant qu'elle testait des systèmes permettant de lancer un nouveau satellite de reconnaissance. Les services de renseignement militaires sud-coréens et américains pensent que la Corée du Nord effectuera bientôt un test complet du Hwasong-17 en le déguisant en « lancement spatial », comme elle l'a fait par le passé. Le régime nord-coréen a élaboré, lors du congrès du parti unique de 2021, un plan quinquennal de modernisation des armements qui est à l'origine de la série de tests actuelle. Dans le même temps, il a rejeté les invitations américaines au dialogue à un moment où le pays, qui est encore complètement fermé par la pandémie, n'a pas encore vacciné un seul de ses citoyens, ce qui rend très impossible la tenue de réunions diplomatiques en face à face de haut niveau. CHEF asb/ahg/ig