La Colombie ajoute 351 nouvelles infections et 23 décès dus à la Covid-19

Bogotá, 24 mars La Colombie a ajouté 351 nouvelles infections à covid-19 et 23 décès jeudi, avec des chiffres atteignant 6 082 577 infections et 139 531 décès depuis le début de la pandémie en mars 2020. Le ministère de la Santé a noté que le nombre de cas actifs avait diminué à 5 090, tandis que celui des patients qui semblaient rétablis était passé à 5 915 073. Les 23 décès de la journée, dont 22 correspondent aux jours précédents, se sont produits dans le Norte de Santander (7) ; Valle del Cauca (6) ; Bogota (4) ; Cundinamarca et Nariño (2), et Antioquia et Santander (1). Les infections, quant à elles, se sont produites à Bogota (112), Santander (46), Antioquia (34), Valle del Cauca (31) et Cesar (28). Au cours de la journée, 24 122 tests de covid-19 ont été traités, dont 7 427 étaient des tests PCR et 16 695 étaient des antigènes. Pour sa part, les derniers chiffres du Plan national de vaccination montrent que 122 732 vaccins ont été administrés mardi contre le covid-19, dont 34 617 étaient des deuxièmes doses et 6 261 étaient la formule unidose de la société pharmaceutique Janssen. Au total, la Colombie a appliqué 79 932 662 doses et 34 495 258 personnes ont déjà reçu leur calendrier de vaccination complet. De même, 9,97 millions de citoyens ont reçu une dose de rappel.