La Chine détecte de nouveaux cas locaux de Covid-19 en 2010

Pékin (Chine), 24 mars La Commission nationale de la santé de Chine a annoncé aujourd'hui la détection de 2 054 nouveaux positifs au coronavirus SARS-CoV-2 ce mercredi 2010 pour la contagion locale et le reste, importé. Les endroits où les taux d'infection étaient les plus élevés étaient Jilin (nord-est, 1 810), Fujian (sud-est, 69), Tianjin (nord-est, 29) et Shandong (est, 16). Les autorités sanitaires ont également signalé aujourd'hui la détection de 2 829 cas asymptomatiques, dont 2 722 cas de contagion locale, bien que Pékin ne les considère pas comme des cas confirmés sauf s'ils manifestent des symptômes. Il a souligné le nombre de patients asymptomatiques détectés à Shanghai (est, 979), une ville qui fait face à des verrouillages partiels pour faire face à une réépidémie. Le nombre total de ces infections observées est de 24 062, dont 1 498 proviennent d'autres territoires. La Chine, qui mène une politique sévère de « tolérance zéro » à l'égard du nouveau coronavirus, connaît une vague d'épidémies attribuées à la variante omicron qui provoque un nombre record d'infections jamais observées depuis le début de la pandémie au premier semestre 2020. La Commission nationale de la santé a également détaillé que, jusqu'à minuit, heure locale (16h00 GMT mercredi), 904 patients ont été libérés après avoir surmonté avec succès le covid. Le nombre total de personnes infectées actives en Chine continentale est de 26 253, dont cinquante sont graves. Selon les comptes de l'institution, depuis le début de la pandémie, 139 285 personnes ont été infectées dans le pays, parmi lesquelles 108 394 ont réussi à guérir et 4 638 sont décédées. À ce jour, plus de 2,1 millions de contacts étroits avec des personnes infectées ont été suivis par un suivi médical, dont 367 261 restent sous observation. CHEF YA/MSP