Kishida étudie de nouvelles sanctions contre Pyongyang après le dernier lancement de missiles

Tokyo, 24 mars Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré aujourd'hui qu'il chercherait à obtenir la coopération du G7 pour condamner le nouveau lancement d'ICBM par la Corée du Nord, ainsi que pour lever l'imposition de nouvelles sanctions à Pyongyang. A son arrivée jeudi à Bruxelles pour participer au sommet du groupe des sept, le dirigeant japonais a estimé que le dernier test d'armes nord-coréen est « imprudent » et « inacceptable », s'adressant aux médias japonais. La Corée du Nord a lancé aujourd'hui ce qui semble être un missile balistique intercontinental (ICBM), qui est tombé à 150 kilomètres au large des côtes d'Hokkaido, au nord de l'archipel japonais et dans les eaux de la zone économique exclusive japonaise. Il s'agit du premier test de ce type en près de cinq ans par Pyongyang, et puisqu'il s'agit d'un ICBM, il viole les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, comme l'a noté Kishida. « Nous allons prendre des mesures à partir de maintenant, y compris des sanctions, en collaboration avec les Etats-Unis et la Corée du Sud », a déclaré M. Kishida, qui a également exprimé son intention de « rechercher une coopération étroite » avec le G7 en réponse au nouveau test nord-coréen. Il a également averti que la technologie des missiles nord-coréens « est de plus en plus améliorée et évoluée », soulignant la nécessité de « mesures pour protéger le peuple japonais ». Kishida est arrivée jeudi à Bruxelles pour participer au sommet des membres du G7 qui s'est tenu dans la capitale belge sur la guerre en Ukraine, profitant de la présence de la plupart d'entre eux à la réunion des dirigeants de l'OTAN. Le missile lancé jeudi a parcouru une distance de 1 100 kilomètres et a atteint une altitude maximale de plus de 6 000 km, selon les données enregistrées par le ministère japonais de la Défense, qui montrent une altitude de projectile beaucoup plus élevée que le dernier lancement d'ICBM par Pyongyang en 2017. Cet essai marque la fin du moratoire auto-imposé par le régime sur les lancements d'ICBM afin de rapprocher les positions avant le premier sommet organisé en 2018 par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain de l'époque Donald Trump. Le régime nord-coréen a élaboré lors du congrès unipartite de 2021 un plan quinquennal de modernisation des armements qui est à l'origine de la gamme actuelle d'essais d'armes (12 depuis le début de l'année, un nombre record). CHEF AHG-YK/ASB/IG