Juan Pablo Medina a posé pour la première fois avec sa prothèse : « Je réapprends »

Après 8 mois qu'une de ses jambes a été amputée en raison de complications de santé résultant d'une crise cardiaque, Juan Pablo Medina a posé, pour la première fois, avec sa prothèse. L'acteur a dirigé le processus de récupération et l'a remercié pour le soutien inconditionnel qu'il a reçu de ses proches.

C'est à la mi-2021 que le show-business a tremblé après avoir appris l'état de santé de l'acteur distingué qui a excellé dans l'industrie nationale dans des projets tels que Soy tu fan, La casa de las flores, papa recherché, Guadalupe Reyes, Le club des idéalistes, L'amour de mes amours, Trente, célibataire et fantastique, parmi tant d'autres.

Depuis lors, l'interprète et ses proches étaient restés en dehors de la situation et seuls certains détails tels que l'amputation de son membre due à une thrombose ont transcendé. Après des mois de convalescence, Medina a accordé une interview pour le magazine GQ, où elle a ouvert son cœur pour raconter son expérience de récupération.

Couverture du magazine GQ Mexico reprise par l'acteur sur son compte Instagram. (Capture d'écran : Juan : Pablomedina/Instagram)

Pour commencer, Juan Pablo Medina a déclaré que sa rééducation avait commencé depuis qu'il avait pris la décision difficile de perdre une jambe pour lui sauver la vie, car dès qu'il en avait informé le personnel médical, il avait été en contact avec un psychiatre qui l'avait aidé à traverser la situation et cela aurait été grâce aux pourparlers. qu'il a soutenu qu'il était en mesure de prendre l'amputation sous un autre angle.

« Nous avons commencé à parler de la décision prise avant l'intervention médicale et cela a fait toute la différence. Il est nécessaire de le comprendre et que des spécialistes vous soutiennent. C'est une chose terrible, mais je pouvais compter sur cette aide. Je n'ai jamais suivi de thérapie de ma vie et maintenant je suis déterminé à ne pas y renoncer pour rien », a-t-il déclaré pour ce médium.

Après l'intervention chirurgicale, Medina a développé une insomnie qui s'est progressivement dissipée avec des soins médicaux au repos. L'étape suivante consistait à trouver une prothèse adaptée à ses besoins et pour cela, il a eu l'aide de sa petite amie Paulina Davila et de son agent de communication. La situation l'a inquiété car il ne savait pas à quoi ressemblerait sa vie avec ce nouvel outil de soutien.

Il y a quelques jours, elle a partagé avec ses amis et collègues lors du mariage de Marimar Vega. (Photo : Instagram/ @matimarvega)

« Quand ils m'ont annoncé que j'allais être amputé, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que ma vie, telle que je la portais, était terminée. C'est alors que vous vous demandez ce que vous allez faire et à quoi ressemblera le changement. Ce que je voulais, c'était juste vivre et à partir de là, j'ai commencé à penser positivement », a-t-il dit.

Enfin, l'acteur a avoué que le processus d'adaptation et de réadaptation a été plus lent que prévu, mais il est convaincu qu'avec dévouement et patience, il pourra reprendre ses plans personnels et professionnels. Il a également reconnu qu'au cours des derniers mois, il a traversé des hauts et des bas, mais grâce au soutien de ses proches et d'une personne qui a vécu une situation similaire a progressé.

« En ce moment, ma convalescence se passe très bien. Je pensais qu'à Chinga, j'allais marcher avec la prothèse, mais ce n'est pas le cas. Je réapprends », a-t-il ajouté.

L'acteur a posé avec certains de ses amis les plus proches (Photo : histoires Instagram temporaires/ @paulinada_)

Juan Pablo Medina a invité ses abonnés Instagram à lire son expérience de vie avec un post où il a repris la couverture qu'il a faite pour le magazine. Sur l'image prise par Ram Martínez, on peut le voir allongé sur l'herbe avec son animal de compagnie et portant sa prothèse. Ce qui ressort le plus, c'est son sourire éclatant.

« Je suis heureuse de partager cet épisode avec vous dans ma vie. Je suis très reconnaissant à vous tous pour votre soutien et vos bonnes vibrations, ici je vous parle un peu de ce que ce processus a été, à partir de maintenant, nous allons avec tout est clair que oui ! ! » », a-t-il écrit.

Sans vergogne, la boîte de commentaires était remplie de flatteries, de messages d'affection et de bons voeux pour son prompt rétablissement. Parmi les réactions figuraient María León, Andrea Legarreta, Sandra Echeverria, Camila Sodi, Aislinn Derbez, Erick Elias, entre autres.

