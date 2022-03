Jon Rahm et Sergio García entament le Match Play du WGC avec une victoire

Los Angeles (États-Unis), 23 mars Les Espagnols Jon Rahm et Sergio Garcia ont débuté ce mercredi avec une victoire au Match Play des Championnats du monde de golf et de Dell Technologies, qui se déroulera jusqu'à dimanche à Austin (Texas, États-Unis). Rahm, numéro un mondial, a battu le Colombien Sebastian Muñoz 4-2. Pour sa part, Garcia a battu l'Américain Jason Kokrak par 4 et 3. « Les conditions n'étaient pas faciles. Il y avait un peu de vent, comme des rafales (...), mais en général j'étais assez solide », a déclaré García dans des déclarations recueillies sur le site officiel du PGA Tour. Lors de la deuxième journée, Rahm affrontera l'Américain Cameron Young jeudi tandis que Garcia affrontera l'Américain Collin Morikawa, numéro 2 mondial. Rahm et Garcia tentent tous deux de remporter le premier titre d'un golfeur espagnol dans l'un des quatre tournois qui composent les championnats du monde WGC, chose à laquelle il continue de résister. Le Biscayen a terminé deuxième de ce même tournoi en 2017 et troisième du championnat WGC en 2017 et 2020. L'homme de Castellón a touché le triomphe au St. Jude Invitational 2014, où il a terminé deuxième derrière le Nord-Irlandais Rory McIlroy, et trois fois troisième du Championnat WGC, en 2005, 2007 et 2013. Au total, 64 joueurs participent au tournoi répartis en 16 groupes de quatre (Rahm est dans le groupe 1 avec les Américains Patrick Reed et Cameron Young et le Colombien Sebastian Muñoz tandis que Garcia est dans le groupe 2 avec les Américains Collin Morikawa et Jason Kokrak et l'Écossais Robert Macintyre). Ils jouent tous contre tout le monde du mercredi au vendredi avec un point pour la victoire et demi pour le match nul. Les seize vainqueurs de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe à partir des huitièmes de finale. Les huitièmes de finale se joueront le samedi matin et la quatrième le même jour dans l'après-midi. Le dimanche commence par les demi-finales et se termine par la finale et le match pour la troisième place. CHEF dvp/msp