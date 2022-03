Johnson annoncera l'expédition de 6 000 nouveaux missiles en Ukraine

Londres, le 23 mars Le Premier ministre britannique Boris Johnson annoncera jeudi un nouveau programme d'aide militaire et financière pour l'Ukraine lors des sommets de l'OTAN et du G7, qui comprend l'envoi de 6 000 missiles supplémentaires à l'armée ukrainienne. Johnson révélera qu'avec les 6 000 nouveaux missiles, y compris les obus antichars, le Royaume-Uni double son approvisionnement en ces armes à plus de 10 000. À l'heure actuelle, les autorités britanniques ont déjà fourni 4 000 armes antichars à l'armée ukrainienne, y compris des missiles NLAW et Javelin, qui peuvent être tirés par une seule personne depuis l'épaule et qui, selon les analystes, ont fait des ravages parmi les troupes russes. Des missiles antiaériens Starstreak sont également fournis afin que les forces ukrainiennes puissent repousser les attaques de l'aviation russe. Le Royaume-Uni va également allouer 25 millions de livres supplémentaires (30 millions d'euros) en soutien financier aux forces armées ukrainiennes, en plus des 400 millions de livres (480 millions d'euros) déjà engagés dans l'aide économique et humanitaire. En outre, le « premier ministre » allouera 4,1 millions de livres (4,9 millions d'euros) au service mondial de la BBC, dans le cadre d'un effort de lutte contre la désinformation en Russie et en Ukraine, selon un communiqué de Downing Street, le bureau du Premier ministre. « (Le président russe) Vladimir Poutine est déjà en train d'échouer en Ukraine. Mais nous ne pouvons pas rester immobiles pendant que la Russie réduit les villes ukrainiennes en poussière. Le Royaume-Uni travaillera avec ses alliés pour accroître le soutien militaire et économique à l'Ukraine, renforçant ainsi ses défenses », a déclaré Johnson, selon le communiqué. Pour le Premier ministre britannique, la communauté internationale « est confrontée à un choix » entre « entretenir la flamme de la liberté et risquer qu'elle soit emportée en Europe et dans le monde ».