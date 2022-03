Gerardo Fernández Noroña, député fédéral controversé du Parti travailliste (PT), a répondu à un tweet contre la quatrième transformation qu'il a publié Claudio X. González Guajardo, fondateur de l'organisation Yes for Mexico.

À travers son récit officiel, le petista a soutenu que le secteur de l'opposition est « enragé » en raison de la manière dont le mouvement s'est établi au sein de la société mexicaine, qui, de son point de vue, est une révolution sans violence.

« Si vous vous en rendez compte, c'est pourquoi vous êtes tellement en colère contre notre mouvement, contre cette révolution non-violente qu'est le quatrième trimestre. Abur @ClaudioXGG », a-t-il écrit ce jeudi 24 mars.

Le petista a répondu à l'un des Claudio X. ' Tweets de s (Photo : Twitter/ @fernandeznorona)

Et c'est qu'il est quotidien pour l'homme d'affaires mexicain de partager des citations de chroniques d'opinion ou des déclarations de personnages qui ont pris position contre le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO), à cette occasion il a partagé celles de l'académicien Macario Schettino.

Dans le texte auquel González Guajardo a fait référence, le chroniqueur a également écrit, dans son segment pour El Financier, son point de vue sur l'administration fédérale actuelle et a assuré qu'un avenir peu prometteur attend le pays, en raison des décisions que le président mexicain a prises sur les questions d'énergie ou la politique qu'il a décrite comme le prélude à des crises sociales, économiques et politiques, mettant fin à la période actuelle de six ans.

Claudio X. González et Gustavo Hoyos ont fondé Yes for Mexico, une organisation contre le gouvernement AMLO (Photo : Cuartoscuro)

Cependant, ce n'est pas la première fois que le politicien appartenant à la 4T répond à un message de l'homme d'affaires. Depuis des mois, il l'a également fait pour indiquer clairement qu'en 2024, il y aura une « poursuite du projet de transformation » au sein de l'exécutif fédéral.

« Nous les gagnerons à nouveau », ont été les mots qui ont le plus encadré la réponse de ce jour-là, lorsque le législateur a de nouveau souligné que ce que ce qui dérange le plus, c'est que la Quatrième Transformation est une « révolution sans violence ».

Gerardo Fernández Noroña critique constamment les actions de Claudio X. González (Photo : Chambre des députés)

La position de la petista était due au fait que X. González avait écrit en septembre 2021 que le Mexique traversait différents conflits qui « nous affectent gravement » ; cependant, l'homme d'affaires a assuré qu'une telle situation ne serait pas durable, car les citoyens trouveraient un chemin vers un gouvernement autre que ceux du Mouvement de régénération nationale (Morena).

Il a même cru que d'ici 2024, une « ère post-4Q » commencera ; cependant, il a demandé le soutien de tous pour « jouer » leur rôle et réaliser la tâche tant attendue, à savoir que l'opposition revient à la présidence.

« Le Mexique peut faire plus que Morena et le 4e. Ce que nous vivons nous affecte gravement, mais cela ne nous mettra pas fin. Le Mexique trouvera, dans l'ère post-4t - dont j'espère qu'elle commencera en 24 - la voie vers un Mexique gagnant pour tous. Nous sommes tous appelés à jouer notre rôle », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Et il convient de noter que le groupe Oui pour le Mexique a été caractérisé comme un bloc qui s'oppose à toutes les mesures prises par l'administration fédérale, dirigée par le président Andrés Manuel López Obrador, que l'on a appelé « messies » dans plusieurs cas, c'est pourquoi ils ont insisté sur le fait que la révocation du mandat n'est qu'un exercice visant à « satisfaire l'ego » de Tabasqueño.

