Ils reprochent à Claudia López d'avoir dit à une mère qui réclamait des itinéraires scolaires qu'elle parlait « sans le savoir »

Un nouveau faux départ de la maire de Bogotá, Claudia López, la fait participer à une controverse sur les réseaux sociaux en raison de la réponse qu'elle a donnée à un groupe de parents qui l'ont réprimandée pour ne pas avoir fourni de routes scolaires vers plusieurs des écoles publiques de la capitale.

Les événements se sont produits vendredi 18 mars dernier, mais ce n'est que jusqu'à cette semaine qu'ils sont devenus viraux sur les réseaux sociaux, après que la conseillère de Bogotá Lucia Bastidas, membre de l'Alliance verte, le même parti du président, a publié la vidéo.

« Maire, ils ne nous ont pas donné de réponse, nous voulons une réponse, à l'intérieur (de l'école) ils ne nous ont rien dit, quelle solution nous donnent-ils ? » , ont noté les participants des élèves de l'école Rafael Bernal Jiménez, située sur la 30e course avec la 75e rue.

À ces allégations, Claudia López a répondu avec véhémence et, en utilisant ses termes familiers, a assuré l'une des mères qui l'ont grondée de « parler sans savoir ».

Quelques instants plus tard, la souveraine est montée sur la bicyclette qu'elle conduisait et a quitté les lieux, sans répondre aux demandes des citoyens en question. « Il est parti et il ne s'est rien passé », a déclaré l'un des citoyens.

Les images n'ont pas du tout bien chuté dans l'opinion publique et plusieurs internautes, dirigés par Lucia Bastidas elle-même, ont adressé de sévères critiques au bourgomaster. « Les mêmes parents de l'école Rafael Bernal Jiménez ont confronté Claudia López à propos d'irrégularités dans le service des itinéraires que leurs enfants n'ont pas encore et leur ont tourné le dos, le ministère de l'Éducation ne répond pas non plus. Qu'est-ce qu'ils attendent ? » , a interrogé le lobbyiste.

Il convient de noter que les protestations de certains parents de Bogotá sont dues au fait que plusieurs établissements d'enseignement de la ville disposent de rares moyens de transport pour les enfants, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales de Ciudad Bolivar, où les adultes sont désespérés, qui ne savent pas comment prendre et amenant des enfants dans les écoles, car ils n'ont pas les moyens de payer un service distinct.

Cependant, face à des plaintes constantes, le ministère de l'Éducation a insisté pour que le problème soit résolu. En fait, la secrétaire Edna Bonilla a annoncé à plusieurs reprises que le District s'employait à résoudre ces problèmes et que le plan d'urgence se déroulait normalement.

La réaction du maire Claudia López a également été critiquée par l'uribisme. Par exemple, le conseiller municipal Andrés Forero, du Centre démocrate, est parti en fuite contre le président et l'a interrogée pour ne pas avoir d'empathie. « Il parle sans le savoir, j'ai plongé. » C'est la réponse malheureuse de Claudia López aux parents qui lui demandent une solution au problème dont ils souffrent avec les itinéraires scolaires. Quelle arrogance et quel manque d'empathie de la part du maire ! » , a déclaré le lobbyiste uribiste.

Pour sa part, il y a quelques semaines, le secrétaire à la Mobilité, Felipe Ramírez, a expliqué dans une vidéo sur les réseaux sociaux les nouvelles mesures adoptées par l'administration López pour améliorer la mobilité des nourrissons sur l'autoroute Norte, qui doivent également passer de longues heures en trancones pour étudier.

