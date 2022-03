Ils demandent à Biden d'abroger la politique qui permet l'expulsion rapide des immigrants

Miami, 24 mars Des membres du Congrès et des militants ont demandé jeudi au président américain Joe Biden d'abroger complètement la politique d'immigration qui permet l'expulsion automatique des immigrants sans papiers détenus à la frontière, la considérant comme une mesure « anti-immigrés ». Lors d'une téléconférence, Sheila Cherfilus-McCormick, membre du Congrès fédéral de Floride, a déclaré que l'application du titre 42 de la Public Health Safety Act, qui permet l'expulsion immédiate des demandeurs d'asile, nie en fait la « procédure régulière de milliers d'immigrants » qui ont été détenus au frontière sud. Cherfilus-McCormick a évoqué l'exemption de cette mesure imposée par l'administration du président Biden pour les mineurs sans papiers non accompagnés et, récemment, pour les réfugiés ukrainiens. « Il est impératif pour moi que tout le monde ait les mêmes droits », a déclaré le législateur démocrate, fille d'haïtiens qui ont émigré aux États-Unis et qui, après une élection spéciale en janvier de cette année, a remporté le siège vacant en raison du décès du législateur Alcee Hastings. Le titre 42 a été appliqué par le gouvernement de l'ancien président Donald Trump (2017-2021) comme une mesure visant à contenir les infections de covid-19, mais, comme l'ont déclaré aujourd'hui les législateurs et les militants, la mesure contrevient aux normes internationales sur l'asile et les droits fondamentaux en vertu des lois américaines. « Il est très difficile de maintenir une position morale » si le titre 42 est maintenu, a déclaré la députée de Floride Dotie Joseph, qui a avoué que cela « lui brise le cœur » de voir les « dégâts » causés aux familles immigrées. Le démocrate a critiqué le fait que le gouvernement Biden maintienne le titre 42 malgré les opinions opposées des professionnels de la santé, des experts de la défense des mineurs et des groupes de défense des droits de l'homme autour d'une politique qui, selon Joseph, n'a « aucune » emprise sur la science. Sa collègue au Congrès de Floride Marie Woodson a noté que de nombreux experts ont considéré que le titre 42 était appliqué de manière disproportionnée pour expulser les Latinos, les Haïtiens et les immigrés noirs sans papiers en général. « Haïti a subi tellement de crises, il n'y a pas que la pauvreté, c'est l'instabilité du pays », a-t-il dit, après avoir appelé à l'expulsion des sans-papiers de la nation caribéenne, d'où une vague de migration s'est déchaînée vers les Etats-Unis ces derniers mois. L'avocat en droit de l'immigration et du droit civil Ira Kurzban a déclaré lors de la téléconférence que le titre 42 avait plus un objectif politique, ajoutant que « ce n'est pas une mesure de santé ou n'a rien à voir avec le covid ». « Il n'y a aucune raison d'emprisonner les personnes qui viennent à nos frontières pour demander l'asile », a-t-il regretté. La demande de ce jeudi intervient au lendemain du jour où une coalition de 87 organisations a envoyé une lettre à l'administration du président Biden demandant la fin du titre 42, ce qui met en danger la confiance placée dans le gouvernement actuel. « Au début du mois de juin 2021, certains rapports indiquaient que l'Administration envisageait de lever la politique pour les familles et les adultes vers la fin de cet été. Ces plans semblent avoir été abandonnés », écrivent les signataires de la lettre, coordonnée par les groupes Haitian Bridge Alliance et Immigration Hub.