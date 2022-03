Epigmenio Ibarra a commenté Sandra Cuevas : « Ceux qui parlent de persécution politique vont-ils également s'excuser ? »

Le producteur de télévision proche de la Quatrième Transformation, Epigmenio Ibarra, a ironique la situation juridique du maire avec une licence de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nievas, après qu'elle eut plaidé coupable aux accusations portées contre elle.

Sur son compte Twitter officiel, le fondateur d'Argos Comunicación a remis en question la position prise par le chef du bureau du maire de la capitale, ainsi que par certains membres du secteur de l'opposition qui l'ont qualifiée de « persécutrice politique » lorsque le bureau du procureur général de Mexico (FGJCDMX) a annoncé qu'elle était accusée et qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour vol, abus de pouvoir et discrimination.

Cependant, ce jeudi 24 mars, il a été annoncé que Cuevas Nieves a plaidé coupable et a accepté accord de réparation avec les victimes, et devra donc présenter, entre autres, des excuses publiques aux policiers qui l'ont dénoncé.

Dans le même temps, la journaliste s'est interrogée sur l'attitude des personnages qui ont montré leur soutien à Cuevas Nieves et a indiqué qu'elle était innocente : « Et ceux qui ont dit qu'elle était 'politiquement persécutée', vont-ils également s'excuser ? ».

Le producteur de télévision a ironique le statut juridique actuel du maire (Photo : Twitter/ @epigmenioibarra)

Et, comme mentionné, le FGJCDMX a rapporté que jeudi matin, le fonctionnaire séparé de son poste a reconnu les faits qui lui ont été reprochés, après la plainte contre elle, donc, en plus des excuses, elle devra payer 60 000 pesos aux deux commandants de police (30 000 pesos chacun) lundi prochain, le 28 mars.

Vous devrez également suivre un traitement psychologique pendant six mois, au cours desquels vous recevrez une thérapie pour la gestion de la colère et des émotions.

Parmi les autres paiements que vous devrez effectuer, il y a la réparation du coût d'une radio diffusée et d'un téléphone portable. En outre, il doit s'abstenir d'approcher les victimes, et tout commentaire sur les médias ou les réseaux sociaux sur ces faits - à l'exception des excuses publiques - doit être réservé.

Selon le FGJCDMX, le maire a reconnu que les événements se sont produits « comme accrédité par le ministère public » (Photo : Cuartoscuro)

Cependant, les propos d'Epigmenio Ibarra avaient à voir avec ce qui s'est passé au début de l'enquête, car il convient de rappeler que Sandra Cuevas a accusé la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum Pardo, d'avoir prétendument créé un mouvement contre elle.

Après l'audience qu'elle a tenue le 14 mars, la responsable a assuré que les mesures prises contre elle sont excessives et correspondent à une persécution politique contre elle développée par le haut de l'administration de Mexico.

Quelques heures plus tard, Ulises Lara López, porte-parole du FGJ, a assuré que l'agence ne menait aucune persécution politique, puisqu'elle n'est responsable que de l'exécution des procédures établies par la Constitution mexicaine, puisque « l'accusation ne fabrique pas de coupables, mais elle ne le fait pas non plus procéder à des exonérations ».

Claudia Sheinbaum a nié les accusations portées contre Sandra Cuevas (Photo : Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

Claudia Sheinbaum a également assuré qu'elle n'a pas influencé les décisions prises par diverses agences de la capitale du pays, qui allèguent des accusations contre la maire de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

« C'est un problème où il y a eu un abus d'autorité de la part de la police de Mexico ; la police a été battue, elle a été humiliée, il y a eu un abus d'autorité et à partir de là, c'est la police elle-même qui dépose sa plainte auprès du bureau du procureur général de Mexico », a déclaré Claudia Sheinbaum.

