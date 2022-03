Bogotá, 24 mars Le président colombien Iván Duque a déclaré jeudi que le monde traversait des périodes de « volatilité » et d' « incertitude » accentuées par la pandémie de coronavirus et que c'est pourquoi des mesures sont nécessaires pour éduquer les jeunes aux compétences professionnelles afin de relever les défis que les circonstances imposent. Cela a été assuré par la mise en place à Carthagène des Indes du Quatrième Sommet sur les compétences de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (Skills Summit 2022), auquel a également participé le Secrétaire général de cette organisation, Mathias Cormann. « Nous vivons des circonstances mondiales qui pourraient être définies comme des périodes de volatilité, d'incertitude, de complexité et d'ambiguïté et qui ont été aggravées par les circonstances dévastatrices de cette pandémie de Covid-19 », a déclaré le chef de l'État. Il a ensuite ajouté que ces circonstances deviennent plus difficiles et « parfois absurdes, lorsqu'il y a des actes de violence insensés comme ceux qui ont conduit à ces attaques cruelles, inhumaines et inexplicables » de la Russie contre l'Ukraine. D'autre part, Duque a souligné que la Colombie était l'un des pays membres de l'OCDE qui a le mieux fait face au coronavirus et aussi l'un de ceux qui ont réussi à récupérer son économie le plus rapidement. L'OCDE a accueilli la Colombie en tant que membre de l'organisation en 2020 à la suite d'un processus d'adhésion qui a débuté en 2013 et en a fait le 37e membre, le troisième membre en Amérique latine à faire partie de ce club de bonnes pratiques. Ce sommet se concentre sur le renforcement des compétences pour l'équité et la durabilité, offrant des opportunités efficaces d'amélioration et de réhabilitation pour la société dans son ensemble. « Je souhaite adresser une invitation spéciale aux pays de l'OCDE : nous devons développer, mettre en œuvre et guider l'union de deux concepts : la durabilité et la technologie, qui peuvent se réunir et l'appeler d'une seule manière, comme la durabilité », a déclaré Duque. REPRISE SOLIDE MAIS INÉGALE Pour sa part, le secrétaire Cormann a souligné que les économies des pays de l'OCDE se redressaient « solidement », bien qu'il ait admis que le processus était « inégal ». Il a indiqué que la reprise « a créé une pression sur la chaîne d'approvisionnement mondiale » et que cela est aggravé par la guerre impliquant la Russie et l'Ukraine, qui affecte le marché international de l'énergie et les projections économiques. Il a également rappelé que la Colombie a accueilli près de deux millions de Vénézuéliens pour « leur donner une nouvelle chance » et a également déclaré que la Pologne recevait un grand nombre de personnes fuyant l'Ukraine, il a donc plaidé pour que ces personnes reçoivent une formation pour pouvoir s'intégrer dans l'économie du pays. Le sommet, qui s'achèvera ce vendredi, a pour thème « Renforcer les compétences pour l'équité et la durabilité ». Il comprend des ministres, des ambassadeurs et des experts de 35 pays de l'Organisation et de sept agences mondiales.