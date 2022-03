Des restes humains et un moteur ont été retrouvés à la place de l'accident aérien, selon un média chinois

Pékin (Chine), 24 mars Des sauveteurs dans la région du Guangxi, dans le sud de la Chine, où un Boeing 737-800 s'est écrasé lundi avec 132 personnes à bord, ont trouvé des restes humains et, prétendument, un moteur de l'avion au cours des dernières heures, a rapporté le réseau d'État CGTN aujourd'hui. Pour le moment, les services de secours ont couvert une superficie d'environ 46 000 mètres carrés lors des travaux de recherche et de sauvetage et aucun signe de survivants n'a été trouvé. La découverte du moteur s'ajoute à l'emplacement mercredi de l'une des boîtes noires de l'appareil, en particulier celle qui enregistre les voix dans le cockpit, qui a été envoyée à Pékin pour une inspection par des experts. « Une première inspection montre que l'extérieur du récepteur est gravement endommagé. L'unité de mémoire a également subi quelques dommages, mais elle est restée intacte », a déclaré hier soir le chef de la sécurité de l'Administration de l'aviation civile chinoise (CACC), Zhu Tao. Le téléchargement et l'analyse des données enregistrées dans la boîte noire « prendront du temps », a averti Zhao, qui a ajouté que l'appareil « fournira des informations importantes sur la cause de l'accident ». « Les contrôleurs aériens ont essayé de contacter l'équipage à de nombreuses reprises, mais ils n'ont reçu aucune réponse », a déclaré Zhu, ajoutant que les autorités « n'ont pas encore la moindre idée de ce qui s'est passé » et que « divers facteurs tels que la météo, le contrôle du trafic aérien et la maintenance font l'objet d'une enquête approfondie, conception et la fabrication du navire ». Selon le portail de suivi des vols FlightRadar24, l'avion, exploité par la compagnie aérienne China Eastern, a descendu près de 8 000 mètres en moins de trois minutes, pour des raisons encore inconnues, avant de s'écraser dans une région montagneuse isolée, dont l'orographie a rendu les opérations de sauvetage difficiles. Les conditions météorologiques ont également entravé les recherches, au point qu'elles ont dû être temporairement suspendues mercredi en raison de la pluie et du « risque de petits glissements de terrain », selon la télévision d'État CCTV. Le passage du temps et la violence de l'impact de l'avion - qui, selon certains témoins, est tombé du ciel « en chute libre » - font échouer les espoirs de retrouver des survivants. La compagnie aérienne a réussi à contacter les proches des 123 personnes à bord dans les heures qui ont suivi l'accident et, selon les médias locaux, beaucoup d'entre eux se sont rendus dans la ville de Wuzhou, près du site de l'impact, pendant que les recherches se poursuivent.