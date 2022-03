Chimy Ávila : « Si l'Espagne m'appelle, je dis oui »

Pampelune, 24 mars Le joueur argentin d'Osasuna Chimy Ávila a montré dans un programme sportif de son pays sa volonté de jouer avec l'équipe nationale espagnole au cas où l'équipe nationale lui offrirait cette opportunité. « J'ai du sang argentin, mais plusieurs fois ma tête pense ce que je fais de mal ou ce qui se passe que je n'en ai pas l'occasion », a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne argentine TNT Sports. L'attaquant rouge ne s'est pas caché et a admis ce qui suit concernant l'équipe dirigée par Luis Enrique : « J'ai les documents pour représenter l'Espagne et, s'ils me convoquent les deux (équipes nationales) ensemble, ce serait difficile de choisir. Mais s'ils m'appellent depuis l'Espagne, je répondrais oui, je n'en doute pas. » Ce n'est pas la première fois qu'il montre son affection pour le pays où il joue. Dans une interview accordée à Efe à la mi-février, il a souligné sa volonté à ce qu'il a corroboré hier. La Coupe du monde aura lieu l'hiver prochain et l'attaquant d'Osasuna traverse une bonne période de forme. « Nous savons ce que représente Messi et aujourd'hui jouer contre Barcelone sans lui change beaucoup de choses. Il manque beaucoup à la Liga », a déclaré Chimy lorsqu'on l'a interrogé sur le départ de la star argentine et actuel joueur du PSG. En plus des questions sportives, pendant le temps où il était en direct, le « Comandante » n'a pas secoué son pouls quand il s'agissait de discuter de questions plus personnelles avec lesquelles il a plus d'une fois fait les manchettes aux médias. Le rosarino a raconté une anecdote dure : « J'ai joué dans mon quartier et j'ai vu des gens se faire tirer dessus devant moi pour une pénalité ou pour ne pas vouloir payer quand ils ont perdu. » Faisant référence à ses anciens amis, Avila a noté le témoignage suivant : « J'ai deux ou trois des vingt amis que nous étions, ceux qui ne sont pas privés de leur liberté. D'autres, quand je vais en Argentine, je vais les voir dans un cimetière parce que c'est la réalité des quartiers pauvres et des personnes qui grandissent dans ces environnements. » Il a eu le temps de se souvenir d'une histoire curieuse avec son frère et actuel footballeur de Boca Juniors Gastón Ávila : « Nous avons grandi en jouant dans le quartier. Une fois que nous avons joué une finale son équipe contre la mienne et quand nous nous sommes affrontés j'allais l'enfermer et il est allé avec tout et m'a jeté dans un fossé. La pièce suivante, je l'ai frappé avec un ananas et je l'ai évanoui. J'ai eu peur, j'ai commencé à pleurer et puis c"était une tranquillité d'esprit quand il s'est réveillé et que je l'ai serré dans mes bras ». « Mais après ce jour, qui était le 24 décembre, nuit de Noël, j'ai dit à ma famille que je ne jouerais plus jamais contre mon frère », a ajouté l'ex de Huesca et a déclaré : « Je pense que je suis une très bonne personne, mais quand j'entre sur le terrain, je ne me connais pas moi-même. » « Je dis toujours aux enfants que sur le terrain, je me bats avec n'importe qui, mais je vais le défendre. Je leur dis également de défendre ce ballon qui est celui qui peut donner à manger à mes filles », a-t-il expliqué à propos de la façon dont chaque match est pris.