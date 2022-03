Bruno Pacheco après ne pas avoir assisté aux assignations à comparaître : « Si le procureur me dit d'y aller tout de suite, j'irai »

L'ancien secrétaire présidentiel Bruno Pacheco a justifié ses absences aux assignations fiscales en notant qu' « il est attaqué de toutes parts ». . » C'est un peu plus d'une semaine après la publication d'une vidéo dans laquelle on l'entend dire qu'il va collaborer avec la justice dans les enquêtes qui se poursuivent contre lui. L'ancien responsable gouvernemental de Pedro Castillo avait été convoqué pour le lundi 14 et le mardi 22 mars, mais dans les deux cas, il ne s'est pas présenté au des bureaux appropriés.

« Je ne fuis pas la justice. Depuis le début des procédures pour moi et pour le gouvernement, j'ai pu collaborer avec le Bureau du Procureur. Si l'accusation me dit d'y aller tout de suite, j'y vais. Il n'y a pas de problème, mais malheureusement, je suis attaqué de toutes parts », a déclaré Pacheco.

En outre, Pacheco a noté qu'il avait l'impression que certaines autorités agiraient contre lui. « Il me semble que même les procureurs sont contre moi parce que je vois qu'ils ne me donnent pas les dossiers, j'ai besoin des dossiers pour pouvoir y arriver, sinon comment puis-je faire ma défense », a-t-il dit.

Dans le même ordre d'idées, les critiques de l'avocat de Pacheco, José Nuñez, à l'égard du travail des autorités ont disparu. « À ce jour, le parquet ne s'est pas conformé à la remise du dossier fiscal qui avait été demandé ; alors, de quoi peut-il être informé mon accusé s'il ne sait pas de quoi il est accusé ou les accusations pour lesquelles il doit répondre ? C'est pourquoi mon accusé à ce jour n'a pas assisté et on lui demande en temps opportun un rééchelonnement », a-t-il dit.

LES MOTS QUI ONT PRIS LE VENT

« Je veux m'adresser aux autorités et à la population en général pour dire ce qui suit : je suis prêt à collaborer avec la justice et à dire la vérité dans tous les cas qui me sont liés », a déclaré Bruno Pacheco dans une vidéo annonçant une collaboration présumée avec le système judiciaire quelques jours après la déclarations de Karelim López devant le bureau du procureur.

« Rassurez-vous, si quelqu'un est coupable ou innocent, je le dirai, mais ce sera devant un juge ou un procureur. Je crois aussi qu'un être humain a ses limites et je suis arrivé à la mienne. C'est pourquoi, sans crainte de me tromper, j'affirme que ma main ne tremblera pas en pointant du doigt des coupables ou des innocents dans le seul engagement que j'ai pour la défense du peuple péruvien », a-t-il ajouté.

Il convient de rappeler que parmi les différentes questions contre Pacheco, celle qui a le plus attiré l'attention a été la découverte de 20 000 dollars américains dans son bureau à l'intérieur du palais du gouvernement. « Des procédures préliminaires ont été engagées contre Arnulfo Bruno Pacheco Castillo et les responsables du crime présumé contre l'administration publique sous forme de trafic d'influence lésé par l'État », a publié le ministère public sur les raisons de l'intervention.

« D'abord Karelim Lopez. Aujourd'hui, Bruno Pacheco veut collaborer avec la justice et dénoncer les actes illégaux de Castillo et de son gouvernement de corruption. Les deux reçoivent des menaces de mort. À quoi les autorités s'attendent-elles à leur fournir des garanties personnelles ? Ils ont sûrement beaucoup à raconter », a réagi la députée Patricia Chirinos d'Avanza Pais après la diffusion de la vidéo susmentionnée. Cependant, depuis lors, l'ancien membre du gouvernement interrogé n'a fait que se soustraire à ses obligations envers les autorités qui enquêtent sur les affaires dans lesquelles il est impliqué.

