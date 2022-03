Au total, 92,82 millions de Mexicains pourront participer à la consultation

Mexico, 23 mars L'Institut national électoral (INE) du Mexique a déclaré mercredi à l'unanimité la liste électorale et la liste nominale des électeurs à utiliser dans le processus de consultation pour la révocation du mandat présidentiel, qui se tiendra le 10 avril, qui sera de 92 823 216 millions de citoyens. Lors d'une session extraordinaire, le président de l'INE, Lorenzo Córdova, a déclaré que le fait de déclarer les deux documents valides et définitifs « confirme que l'INE garantit l'universalité du suffrage ». Il a souligné que chaque citoyen inscrit sur la liste nominale et qui a son titre de compétence valide « pourra participer le 10 avril pour émettre librement son avis sur la révocation du mandat du président de la république et qu'il aura un bulletin de vote qui l'attendra et l'attendra au vote. centre qui lui correspond. » Il a rappelé que le nombre total de citoyens inscrits sur la liste nominale des électeurs « c'est nous qui pourrons voter le 10 avril et c'est la base pour calculer les 40% que l'article 35 de la Constitution établit en pourcentage pour que les résultats de cet exercice soient contraignants », a-t-il dit. Córdova a estimé que les progrès réalisés par le Mexique dans le domaine de l'inscription « nous permettent de mettre en contraste la différence diamétrale entre l'inscription des électeurs que nous avons aujourd'hui et celle utilisée à l'époque du Mexique prédémocratique ». Il a déclaré que les histoires de personnes qui « ont voté plus d'une fois, de personnes qui ont été exclues du registre pour les empêcher de voter ou de décéder qui votaient » sont des phénomènes qui, grâce au système électoral robuste qui fait de la liste électorale et de la liste nominale leur axe, « sont restés dans le passé et ont été éliminés de l'organisation des élections au Mexique ». En outre, il a rappelé que, afin de faciliter la participation des citoyens au processus de révocation, le Conseil général de l'INE a approuvé que les pouvoirs qui ont perdu leur validité le 1er janvier 2022 « puissent être utilisés dans de tels processus, comme lors des élections locales de cette année ». Mercredi, l'INE a informé la Commission des plaintes et des plaintes de l'agence qu'elle avait pris une mesure préventive contre le président Andrés Manuel López Obrador pour diffusion de propagande gouvernementale pendant une période interdite, ainsi que pour la promotion du processus de consultation pour la révocation de la mandat des citoyens. Ces dernières semaines, López Obrador a critiqué l'INE, qu'il a accusé de ne pas vouloir promouvoir la consultation visant à révoquer le mandat. La consultation, issue de la loi fédérale sur la révocation du mandat promulguée en septembre, suscite la controverse car le président mexicain lui-même en fait la promotion, si bien que l'opposition l'a accusé « d'une campagne permanente » pour mobiliser ses rangs. CHEF jmrg/cpy (photo)