À quelle heure commence la deuxième saison tant attendue de « Bridgerton » ?

Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

La première de la deuxième saison tant attendue de Bridgerton, la série à succès de Netflix, arrive enfin. Le public sera une fois de plus fasciné par les grandes scènes et les costumes des années régence au Royaume-Uni, mais au lieu de l'amour entre Daphné (Phoebe Dynevor) et le duc de Hastings (Regé-Jean Page, qui ne revient pas dans les nouveaux chapitres), la tension dramatique sera cette fois dans un triangle amoureux.

À partir du vendredi 25 mars, cette série remarquable, premier résultat d'un accord commercial à long terme entre la plateforme et Shonda Rhimes, créatrice de Grey's Anatomy, Scandal et Inventing Anna, présentera les dévoilements du vicomte Anthony (Jonathan Bailey), qui est prêt à être serein, mûr et à trouver une femme, bien que ses sentiments ne l'accompagnent pas. Il commence à courtiser Edwina (Charithra Chandran), une nouvelle venue d'Inde avec sa famille, et sans s'en rendre compte, il tombera amoureux de la sœur de la jeune femme, Kate (Simone Ashley), qui apparemment concentre tout ce qu'il déteste, et le regarde avec la même méfiance.

Réalisée par Chris Van Dusen, cette deuxième saison sera pleine de moments inconfortables, comiques et pas tant que ça, pour les trois protagonistes. À quelle heure pouvez-vous commencer à les vivre, selon l'endroit où vous vous trouvez en Amérique latine ?

Mexique : 2 h 00

Pérou : 3 h 00

Colombie : 3 h 00

Équateur : 3 h 00

Bolivie : 4 h 00

La deuxième saison se concentre sur un triangle amoureux. (Netflix)

Venezuela : 4 h 00

Paraguay : 4 h 00

Porto Rico : 4 h 00

Chili : 5 h 00

Argentine : 5 h 00

Uruguay : 5 h 00

Le public sera une fois de plus fasciné par les superbes scènes et costumes des années régence au Royaume-Uni. (Netflix)

La toile de fond de cette histoire publiée fin 2020 est la vie de la famille Bridgerton, formée par Lady Violet (Ruth Gemmell), vicomtesse et veuve de Bridgerton, et leurs huit enfants : les garçons Anthony, Benedict (Luke Thompson), Colin (Luke Newton) et Gregory (Will Tilston) , et les femmes Daphne, Eloise (Claudia Jessie), Francesca (Ruby Stokes) et Hyacinth (Florence Hunt). Ils emmènent le public à travers les salles de danse de Mayfair, le quartier huppé de Londres, et les palais de Park Lane, avec leurs formalismes sociaux et leurs jeux de pouvoir.

La deuxième saison traitera également des va-et-vient des Featheringtons, qui doivent accueillir le nouvel héritier de la famille, et de l'histoire de Pénélope (Nicola Coughlan), l'un des personnages les plus intéressants de la série, qui conserve les informations de ses proches pour être publiées dans un journal comme potins.

