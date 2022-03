2-1. Bale voulait

Londres, 24 Mar Gareth Bale, auto-ostracisé au Real Madrid, a ouvert son bateau magique, celui qu'il avait caché depuis longtemps et ne lâchant qu'avec son équipe nationale, pour marquer les buts qui ont donné la victoire au Pays de Galles sur l'Autriche (2-1) et qui les ont mis en finale des séries éliminatoires de qualification pour le Coupe du monde 2022 au Qatar. 68 ans plus tard, le Pays de Galles pourra revenir à une Coupe du monde. Et il l'essaiera avec la main d'un Bale qui a une fois de plus prouvé qu'il a deux visages ; celui apathique qui est effacé de la Classique en raison d'un certain malaise dans le dos et celui qui s'habille avec le t-shirt 'Red Dragons'. Bien qu'il n'ait pas assisté au match avec Barcelone, et qu'il ait raté l'une des plus grandes humiliations de l'histoire récente de Madrid, le Gallois s'est rendu à Cardiff, s'est entraîné avec ses coéquipiers et a débuté contre l'Autriche. Il a même prévenu. « Je me prépare pour ce match depuis des mois. Je suis prêt à jouer les 120 minutes. » Surprenant, car depuis novembre, Bale n'a pas joué deux matches entiers avec les « Blancs ». Mais le Pays de Galles est une autre histoire. Il a chanté l'hymne gallois au sommet de ses poumons et est allé manger les Autrichiens. Dans les premières minutes, il semblait manquer de rythme. Il n'avait pas la voix qui chantait. Harry Wilson a été plus cool et a forcé quelques tirs et une faute au bord de la boîte, mais quand le ballon a été planté à l'avant, tous les yeux étaient dirigés vers lui. Il a placé le ballon, un peu talonné à la gauche de Lindner, et a pris un point. Un, deux, trois, plusieurs étapes. Respirez, avancez et frappez avec le cou-de-pied. « Folha seca » sur la place. But, touchez le bouclier et l'affirmation qu'il a esquivé au Real Madrid était dans un coin du Cardiff City Stadium. Personne ne s'est souvenu que, quelques minutes plus tôt, Baumgartner avait secoué le bois du stade en tirant sur la barre transversale. C'était déjà le match de Bale. « Les journaux espagnols ont écrit des manchettes négatives sur Bale ces jours-ci, mais quand il enfile la chemise galloise, il écrit ses propres manchettes », a déclaré le commentateur de Sky Sports. Alors que la question de savoir si le but spectaculaire de Bale était le plus beau score jamais marqué au stade de Cardiff a été débattue, le stade de Madrid a eu une autre surprise. Alors que la seconde mi-temps commençait et que le pays de Galles avait un corner, Bale s'est faufilé entre les défenseurs centraux. La pièce n'était pas aussi propre que possible, mais elle a atteint le cœur de la zone. Ben Davies n'a pas pu la contrôler là-bas, elle est restée morte et Bale l'a emmenée. Deux touches, une pour faire de la place et une pour la traverser jusqu'au filet. Les Gallois n'arrivaient pas à y croire. Dimanche, ils ne savaient pas s'ils pouvaient jouer et quatre jours plus tard, Bale les a mis en finale pour la Coupe du monde. Non sans souffrir, car Ben Davies a mis un coup de Sabitzer dans sa propre porte et pimenté la dernière demi-heure. Plus de conséquences graves. Le Pays de Galles est à un match du retour à la Coupe du monde pour la première fois depuis la Suisse 1954. La touche finale à une génération qui a atteint les demi-finales de la Coupe d'Europe en 2016 et qui a franchi la phase de groupes l'an dernier. Et tout cela parce que Bale, quand il enfile le maillot gallois, fait reculer les horloges et revient à être celui qui a un jour ébloui le monde. Le Pays de Galles affrontera le vainqueur de l'Écosse-Ukraine à domicile en juin prochain. - Fiche technique : 2 - Pays de Galles : Hennessey ; Ampadu, Rodon, Davies, Roberts ; Wilson, Allen, Ramsey, Williams ; James (Johnson, m.88) et Bale (Mepham, m.93). 1 - Autriche : Lindner ; Seiwald, Hinteregger, Dragovic, Alaba ; Schlager (Lazare, m.78), Laimer (Kalajdzic, m.56), Lainer (Gregoritsch, m.89), Baumgartner (Weiman, m.78) ; Sabitzer et Arnautovic. Buts : 1-0. Balle, m.25, 2-0. Bale, m.51 et 2-1. Davies, p.p., m.65. Arbitre : Szymon Marciniak (POL) a réprimandé Wilson (m.60) et Williams (m.95) par les hôtes et Baumgartner (m.24) et Lainer (m.88) par les visiteurs. Incidents : Match correspondant à la demi-finale des éliminatoires de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 disputée au Cardiff City Stadium. CHEF msg/jl