121-126 : Les Sixers battent un Lakers terne sans LeBron

Los Angeles (États-Unis), 23 mars Les 76ers de Philadelphie ont remporté ce mercredi une victoire avec plus d'adresse que de brillance contre les Lakers de Los Angeles, qui malgré le fait que LeBron James n'avait pas offert une image très digne et s'est animé jusqu'au bout (121-126). Joel Embiid (30 points et 10 rebonds) et James Harden (24 points, 7 rebonds et 7 passes décisives) ont mené les Sixers qui n'ont pas pu sortir du tableau de bord et dans lesquels, lors d'une soirée peu luxueuse, les contributions de Tyrese Maxey (21 points et 7 passes décisives) et Tobias Harris (20 points et 7 rebonds) ont été essentielles LeBron James était absent à la dernière minute en raison d'une gêne au genou chez certains Lakers qui, dans les circonstances, se sont battus et ont concouru d'une manière plus qu'acceptable. Pendant une grande partie de la soirée, Dwight Howard (24 points et 8 rebonds) et Malik Monk (23 points) ont été les repères inattendus des Lakers en attaque, dans lesquels Russell Westbrook (24 points, 9 rebonds et 8 passes décisives) et Carmelo Anthony (20 points et 7 rebonds) se sont également démarqués. Les Sixers sont toujours dans la lutte pour les places d'honneur très recherchées dans les séries éliminatoires de l'Est tandis que les Lakers vont encore devoir souffrir pour s'assurer un jeu dans l'Ouest. LES SIXERS DOMINENT SANS CLARTÉ Le match a commencé avec un rythme lent et soutenu, ce qui semblait initialement profiter à certains Lakers sur le terrain. Stanley Johnson a été le chiffre surprenant de ces douze premières minutes avec 13 points pour certains Lakers qui, avec un 6 pour 9 en triples, ont profité de Sixers peut-être trop confiants. Joel Embiid a bel et bien débuté à son grand niveau habituel (10 points), mais ce sont trois trois trois points de Georges Niang qui ont retenu certains visiteurs qui n'étaient pas pleinement entrés dans le match. Malik Monk et Carmelo Anthony ont prolongé la digne mise en scène des Lakers au deuxième trimestre. Mais ce n'était qu'une question de temps avant que les Sixers ne réagissent. Augmentant la demande de leur défense et se précipitant facilement vers la contre-attaque, les Sixers ont inversé le score à la mi-temps (52-61) en s'appuyant sur un bon deuxième set de Tobias Harris (9 points). Il semblait que les Sixers pouvaient faire exploser le jeu dès qu'ils ont un peu appuyé sur l'accélérateur. Le premier intéressé a été James Harden, très actif dans un troisième quart-temps au cours duquel il a marqué 16 points (dont 3 triples) pour certains Sixers qui ont réussi à s'imposer à l'époque de 14. Cependant, les Lakers ont répondu au défi à merveille. Dwight Howard (10 points dans ce quart-là) s'est souvenu de ses meilleures années et a dominé la zone, Malik Monk (également 10 points) a apporté beaucoup de fraîcheur et de vitesse, et Russell Westbrook et Carmelo Anthony ont complété une offensive très riche des Lakers. Ainsi, une longue course de 14-4, couronnée par un panier sur la corne de Wenyen Gabriel, a permis aux joueurs violets et dorés d'atteindre le quatrième quart avec leurs options intactes (91-93). Carmelo et Westbrook ont pris le commandement de l'attaque des Lakers, mais Tobias Harris et Deandre Jordan ont réussi à augmenter l'avance des Sixers en attendant le retour d'Embiid et Harden sur le terrain (100-107 avec 7,32 au chrono). Les Lakers ont insisté, cette fois avec leur surprenant duo de stars Monk-Howard, mais 5 points d'affilée de Tyrese Maxey leur ont rendu les choses encore plus difficiles (105-114 avec 3,23 à écouler). Seulement 6 points étaient les locaux avec 2 minutes à jouer et 4 points avec 32 secondes ont été placés derrière un panier de Westbrook après avoir volé Harden. Mais les Sixers ont finalement clôturé la victoire des lancers francs contre certains Lakers qui auraient pu avoir LeBron pour ce résultat serré. David Villafranca