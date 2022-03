Zelenski s'exprimera par voie électronique jeudi devant le Parlement suédois.

Copenhague, le 23 mars Le président ukrainien Volodymir Zelinsky s'exprimera par voie télématique jeudi devant le Parlement suédois, a annoncé cette institution lors d'une nouvelle nomination lors de sa visite virtuelle pour recueillir des soutiens contre la Russie. Le discours du président ukrainien sera diffusé dans la salle plénière du Riksdagen (parlement monocaméral suédois), réservée aux occasions spéciales. « Je suis honoré que le président de l'Ukraine veuille s'adresser au Parlement au sujet de la guerre en cours. Le Parlement a approuvé des initiatives de soutien uniques à l'Ukraine et continue de soutenir la lutte de ce pays pour la liberté », a déclaré le président de cette institution, Andreas Norlén, dans un communiqué. Zelenski s'est entretenu par liaison vidéo avec les parlements des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne, du Canada, d'Italie et d'Israël, entre autres. Dans son dernier discours aujourd'hui devant la Chambre japonaise, il a soutenu que la pression internationale sur la Russie « aidera à rétablir la paix ». En tant que membre de l'Union européenne (UE), la Suède a soutenu les sanctions économiques contre la Russie et envoyé des armes militaires à l'Ukraine, contrairement à sa politique habituelle consistant à ne pas envoyer d'armes aux pays en conflit, en plus d'annoncer une augmentation de son budget de défense. Le gouvernement social-démocrate suédois minoritaire a cependant rejeté un changement dans la relation du gouvernement social-démocrate suédois avec l'OTAN, dont il est un allié mais pas membre. Le chef de l'opposition, le conservateur Ulf Kristersson, a annoncé qu'il demanderait à devenir membre de l'Alliance si son parti remportait les élections législatives de septembre et qu'il y avait une majorité parlementaire en faveur. CHEF alc/jam/jgb