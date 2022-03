Le premier film réalisé au Pérou produit par Netflix, « Until we meet again », a été sorti le 18 mars dernier à l'international et tout semble indiquer que l'histoire d'amour entre Salvador (Maxi Iglesias), un L'Espagnole qui arrive à Cusco pour le projet de création d'un sept étoiles, et une routarde péruvienne, Ariana (Stephanie Cayo) a captivé des milliers de fans.

Ainsi, quelques jours après sa sortie, le film réalisé par Bruno Ascenzo est rapidement entré dans la liste des films les plus regardés sur la plateforme de streaming. L'intrigue qui a pour scène principale le Machu Picchu et d'autres villes du Pérou a gagné en pertinence à l'intérieur et à l'extérieur du Pérou.

Selon une publication sur les réseaux sociaux de « Tondero », responsable de la production du film, la comédie romantique figure dans le Top 5 mondial et dans le Top 10 dans plus de 75 pays, dont le Costa Rica, la Grèce, Israël, le Portugal, la Roumanie et l'Espagne, entre autres.

Il convient de noter que ce fait se produit au milieu de la controverse provoquée par « Jusqu'à ce que nous nous retrouvions » parmi le public péruvien, car beaucoup ont commencé à interroger le membre de la famille Cayo depuis la sortie de la bande-annonce, car ils pensent qu'une actrice aux traits andins aurait été bien mieux adaptée pour l'intrigue.

Ils ont également critiqué le fait que la septième merveille du monde soit le cadre d'un tel complot « cliché ». Mais non seulement cela, une fois le film sorti, plusieurs l'ont qualifié de « ennuyeux » et de « simple ». Cependant, cela n'a pas empêché qu'il devienne une tendance et soit vu par des millions de personnes.

En outre, un grand nombre d'utilisateurs de Twitter ont félicité et flatté le travail de Stephanie Cayo. Il était même en faveur du film, car il mettra Cusco aux yeux du monde entier au niveau cinématographique.

« Jusqu'à ce que nous nous retrouvions » figure dans le top 10 dans plusieurs pays. (Photo : Tondero)

