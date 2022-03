Une tornade a balayé la Nouvelle-Orléans, le Texas et l'Oklahoma : au moins un mort et des milliers sans électricité

Michael Talamantez comforts his girlfriend Derry Schroer after Talamantez' house on Stratford Drive in Round Rock, Texas was destroyed by a severe storm, reported as a tornado, while they were inside on Monday March 21, 2022. "I thought I was going to die," he said. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

Une tornade a balayé certaines parties de la Nouvelle-Orléans et de sa banlieue mardi soir, renversant des voitures, arrachant des toits de maisons et tuant au moins une personne dans une région frappée par l'ouragan Katrina il y a 17 ans.

Certaines parties de la paroisse de Saint-Bernard, qui borde la Nouvelle-Orléans au sud-est, semblaient souffrir le plus de la rage climatique, et c'est là que le décès s'est produit. Les responsables de la paroisse de Saint-Bernard n'ont pas donné de détails sur la mort de la personne ; ils ont affirmé que de nombreuses autres personnes avaient été blessées.

Les maisons de plusieurs familles ont été détruites (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

Les sauveteurs fouillaient la paroisse de banlieue à la recherche d'autres personnes qui avaient besoin d'aide, selon le shérif Jimmy Pohlmann. Le président de la paroisse de Saint-Bernard, Guy McInnis, a déclaré que la tornade avait causé des dégâts considérables dans toute la paroisse.

D'autres tornades générées par le même système de tempêtes ont frappé certaines parties du Texas et de l'Oklahoma, tuant une personne lundi et causant de multiples blessures et des dégâts considérables.

Des débris recouvrent le sol devant une maison d'Oxford Drive à Round Rock, au Texas, qui a été gravement endommagée par une tornade. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

À la Nouvelle-Orléans, les chaînes de télévision locales ont diffusé des images en direct de la tempête qui a frappé la région.

La tornade semblait avoir pris naissance dans une banlieue, puis se diriger vers l'est à travers le fleuve Mississippi pour atteindre le 9e arrondissement inférieur de la Nouvelle-Orléans et des parties de Saint-Bernard, toutes deux gravement endommagées par Katrina, avant de se déplacer vers le nord-est.

Les gens regardent les dégâts après qu'une tornade a frappé un centre commercial près de l'I-35 et de la SH 45 à Round Rock, au Texas. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

De nombreux résidents ont également été endommagés l'an dernier lorsque l'ouragan Ida, un ouragan de catégorie 4, a balayé la région. La famille de Stacey Mancuso venait de terminer les réparations de leur maison dans la banlieue d'Arabi après qu'Ida eut arraché le toit et causé d'importants dégâts d'eau. Puis la tornade de mardi a traversé sa rue. Elle s'est recroquevillée dans la buanderie avec son mari, ses deux fils, âgés de 16 et 11 ans, et les chiens qui faisaient partie de son nouveau toit ont été soulevés par le vent.

« Nous sommes vivants. C'est ce que je peux dire tout de suite. Nous avons encore quatre murs et une partie d'un toit. Je me considère chanceux », a déclaré Mancuso. Malgré tout, la tornade était la troisième fois qu'elle subissait des dommages météorologiques majeurs depuis Katrina en 2005.

Jarrod Schneider, qui vit sur Oxford Drive à Round Rock, au Texas, aide ses voisins à faire le ménage après qu'une tornade eut gravement endommagé plusieurs maisons de la rue. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

À Arabi, il y avait une forte odeur de gaz naturel dans l'air alors que les résidents et le personnel de secours se tenaient dans la rue et inspectaient les dégâts. Certaines maisons ont été détruites alors que des morceaux de gravats étaient accrochés à des fils électriques et à des arbres. Un bateau de pêche en aluminium devant une maison a été plié en forme de C avec le moteur de l'autre côté de la rue. Les poteaux électriques étaient abaissés et inclinés, obligeant les secouristes à traverser lentement les quartiers sombres pour vérifier s'ils étaient endommagés.

Michelle Malasovich vit en Arabie. Au départ, elle s'inquiétait pour la famille vivant dans des régions au nord de la Louisiane qui étaient également frappées par le mauvais temps. Il envoyait des textos à sa famille là-bas quand, il a dit : « Tout d'un coup, les lumières se sont mises à clignoter ».

Un camion est tombé sur le côté après qu'une tornade a frappé un centre commercial près de l'I-35 et de la SH 45 à Round Rock, au Texas. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

Son mari était sous le porche et il a vu la tornade arriver.

« Cela n'a cessé de devenir de plus en plus fort », a déclaré Malasovich. Après cela, ils sont allés inspecter les dégâts. « La maison de notre voisin est en plein milieu de la rue en ce moment. »

Des voitures de police garées devant une banque, endommagées par une tornade, près de l'I-35 et de la SH 45 à Round Rock. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

La maison de Malasovitch s'en est relativement bien sortie, a-t-il dit. Quelques colonnes ont volé du porche et des vitres de sa Jeep aussi. Au bout de la rue, une maison a été gravement endommagée et les véhicules garés ont été déplacés par les vents : « C'est grave pour ici ».

Le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, a tweeté mardi soir qu'il n'y avait aucun rapport faisant état de pertes ou de dommages importants dans la ville et que la société énergétique s'efforçait de rétablir l'électricité pour les 8 000 clients touchés.

Une maison sur Monkey Road à Elgin, au Texas. Plusieurs tornades ont balayé certaines parties du Texas et de l'Oklahoma, tuant au moins une personne et causant de multiples blessures et des dégâts considérables avant que le système de tempête ne se déplace vers la Louisiane et le Mississippi. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

Environ 13 000 maisons et entreprises auraient été privées d'électricité dans les trois arrondissements autour de la Nouvelle-Orléans après la tempête.

Alors que les habitants de la région métropolitaine sont habitués à faire face à des conditions météorologiques défavorables, telles que des ouragans ou des pluies torrentielles, il est rare qu'une tornade traverse la ville. Une tornade de 2017 a causé d'importants dégâts lorsqu'elle a atterri dans la partie est de la ville.

Des débris recouvrent le sol entourant les maisons endommagées par la tornade sur Oxford Drive et Stratford Drive à Round Rock. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

Le toit a été complètement arraché de cette propriété à Round Rock, au Texas (Reuters/Andrees Latif)

Avant les intempéries, de nombreuses écoles fermaient tôt ou annulaient des activités parascolaires dans certaines parties de la Louisiane et du Mississippi. Des abris ont été ouverts pour les résidents qui avaient besoin d'un endroit où séjourner pendant les tempêtes.

Les autorités fédérales et étatiques de Louisiane ont rappelé à des milliers de survivants des ouragans vivant dans des maisons mobiles et des remorques de VR fournis par le gouvernement d'avoir un plan d'évacuation car les structures pourraient ne pas résister aux intempéries prévues. Plus de 8 000 ménages vivent dans ces logements temporaires, ont indiqué les autorités.

Une rue bordée de décombres est visible dans le Lower 9th Ward, à la Nouvelle-Orléans, après que de fortes tempêtes aient traversé la région. (Photo AP/Gerald Herbert)

Après avoir quitté la région de la Nouvelle-Orléans, le système a déchargé de fortes pluies, renversé des arbres et déclenché plusieurs alertes de tornade alors qu'il progressait en Alabama mardi soir. Les toits de plusieurs maisons ont été endommagés à Toxey, en Alabama, après qu'une tempête précédée d'avertissements de tornade ait traversé la région, a tweeté le National Weather Service.

Les prévisionnistes avaient prévu une ligne de temps intense se déplaçant du Texas à l'est vers le sud profond, et lundi a commencé avec des conditions météorologiques défavorables au Texas.

Des gens se tiennent debout sur le porche d'une maison endommagée après une tornade en Arabi. (Photo AP/Gerald Herbert)

Plusieurs tornades ont été signalées le long du corridor de l'Interstate 35. À Elgin, des arbres brisés bordaient les routes de campagne et des morceaux de métal, déchirés par des vents violents, étaient accrochés aux branches. Les résidents ont marché prudemment pour éviter les lignes électriques tombées alors qu'ils s'efforçaient de nettoyer les restes de toits cassés, de murs renversés et de voitures endommagées.

JD Harkins, 59 ans, a dit avoir vu deux tornades traverser son domicile d'Elgin.

Les autorités inspectent les dégâts dans le 9e quartier inférieur. (Photo AP/Gerald Herbert)

« Avant, il y avait une grange là-bas », a dit Harkins, pointant du doigt un terrain vide sur la propriété de son oncle recouvert de débris épars. Il a précisé que le bâtiment était vide lorsque la première tornade s'est abattue lundi et que sa famille est reconnaissante que personne n'ait été blessé.

Des maisons et des entreprises d'au moins une douzaine de comtés du Texas ont été endommagées, selon des rapports du Storm Prediction Center. Le gouverneur du Texas Greg Abbott a annoncé une déclaration de catastrophe pour 16 comtés durement touchés. Abbott a déclaré que 10 personnes avaient été blessées par des tempêtes dans la région de Crockett, tandis que plus d'une douzaine ont été blessées ailleurs.

Les voisins s'arrêtent dans la rue après qu'une tornade a frappé Arabi. (Photo AP/Gerald Herbert)

Le bureau de gestion des urgences du comté de Grayson a déclaré qu'une femme de 73 ans est décédée dans la communauté de Sherwood Shores, à environ 95 kilomètres au nord de Dallas, mais n'a pas fourni de détails.

(avec des informations provenant de l'AP)

