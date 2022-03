Une station de radio ukrainienne reste sur le sentier de la guerre à Lviv

Lviv, Ukraine, 21 mars 2022 (AFP) - Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, la station de radio locale « Lvivska Khvylya » a remplacé ses programmes de divertissement par une édition spéciale permanente pour informer ses dizaines de milliers d'auditeurs du conflit dans l'ouest du pays. » Nous sommes une station de radio de musique et de divertissement, mais nous diffusons également beaucoup d'informations parce que les gens ont besoin d'informations, surtout en ce moment », explique Volodymir Melnyk, animateur et présentateur de 28 ans dans un petit studio de Lviv, à 80 km de la frontière polonaise. Parmi les tubes rock ou la musique patriotique ukrainienne, Melnyk et son camarade Andryi Antoniuk, 41 ans, commentent l'actualité avec humour sur cette station de radio locale, l'une des premières créées après la chute de l'Union soviétique. - Chaîne d'information - « En temps de guerre, nous devons transmettre le positif, nous pouvons rire de Poutine, des troupes russes qui sont incapables de prendre nos villes, mais nous ne pouvons pas nous amuser comme avant la guerre », dit Melnyk, qui travaille depuis huit ans à la radio Lvivska Khvylya (la vague de Lviv, en ukrainien) .24 février, quand il a commencé le Attaque russe, l'équipe de 40 personnes, dont cinq journalistes et une douzaine de présentateurs, est allée sur le sentier de la guerre pour la deuxième fois de son histoire.En 2014, à la suite de l'annexion de la Crimée et du début du conflit avec les insurgés pro-russes soutenus par Moscou dans l'est de l'Ukraine, la radio a varié ses programmes . » La guerre a beaucoup affecté notre travail car il y a aussi un facteur psychologique qui, au début, nous empêchait de travailler », explique Marta Oliyarnyk, une journaliste de 27 ans qui cache son émotion derrière ses gros objectifs ronds. Même en tant que professionnels, « les événements ne nous laissent pas indifférents » .Après 24 jours de guerre, la radio est devenue un lien important entre les autorités et la population. La station fait rapport à entre 300 000 et 400 000 auditeurs par jour, un chiffre qui a doublé depuis le début des hostilités. La fermeture des écoles à Lviv, les besoins d'aide humanitaire, la situation dans le sud et l'est de l'Ukraine et les déclarations internationales : Oliyarnyk trouve un équilibre entre les informations locales et nationales, selon elle. Le diffuseur diffuse ses propres programmes de 7h à 19h, lorsque le This est basé sur le principe selon lequel les médias, en temps de guerre, jouent un rôle crucial dans le maintien du moral de la population et le soutien de l'effort de guerre.Les victimes militaires ou civiles ne sont publiées que pour compte-gouttes. » Ces chiffres nous terrifient, nous en avons fait l'expérience personnellement, mais nous essayons également de donner de nombreuses informations positives telles que les pertes humaines et matérielles de l'ennemi », explique Oliyarnyk. Selon le journaliste, le véritable équilibre humain ne sera connu qu'une fois la guerre terminée. - « Infrastructures critiques » - Plusieurs fois par jour, des sirènes interrompent les diffusions.Vendredi matin, le directeur technique Vassil Pakouch, 31 ans, a dû tirer la sonnette d'alarme depuis son domicile, appelant la population à se rendre dans des abris.Ce jour-là, les « missiles russes » ont frappé le quartier de l'aéroport de Lviv, sans laisser de morts, selon autorités. Depuis son petit bureau, Vassil surveille l'état des dizaines de tours de télécommunications qui diffusent des émissions de radio dans tout l'ouest de l'Ukraine et jusqu'à l'est de Kiev. Le plus proche de la capitale, aux portes duquel se déroulent des combats, a été endommagé à deux reprises par des bombardements. « Les tours sont des infrastructures essentielles. Lorsqu'ils sont attaqués, c'est dangereux pour la population car la connexion est perdue », prévient Vassil en montrant la tour de Lviv à côté de la gare. L'ingénieur, qui grimpe régulièrement sur la tour pour effectuer des réparations, se dit prêt à tout pour rétablir la ligne en cas de bombardement. » Nous prions pour que cela ne se produise pas, mais s'ils le détruisent, je lèverais une antenne à un arbre si nécessaire », assure-t-il. CMD/BDS/Mas/en