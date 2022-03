Une centrale au gaz naturel construite au Panama avec un investissement de 1 milliard de dollars américains

Un groupe énergétique international a entamé mardi au Panama la construction d'une centrale électrique qui fonctionnera au gaz naturel, avec un investissement de 1 milliard de dollars, a déclaré le président Laurentino Cortizo, qui a célébré un investissement « stratégique ».

« Il représente une injection économique dans notre pays, et il est stratégique pour l'avenir de notre matrice énergétique. Un investissement de 1 milliard de dollars, qui générera plus de 3 000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects », a déclaré le dirigeant, qui a participé à la cérémonie d'ouverture des travaux.

Le générateur Gatún est construit sur l'île de Telfers, dans la province de Colón, dans les Caraïbes panaméennes, et pourra produire 670 mégawatts. Il devrait être opérationnel début 2024.

Le projet est géré par le Gas Panama Energy Group, composé de la société londonienne InterEnergy Group, avec 51 % de la participation, et de la filiale américaine AES Panama, avec 49 %. Les deux entreprises opèrent déjà dans le pays dans le domaine de la production d'électricité.

« La centrale de Gatún contribuera à stabiliser le tarif de l'électricité, ce qui permettra à l'avenir de réduire considérablement les coûts », a déclaré Cortizo.

Le nouveau projet remplacera les centrales thermiques déjà retirées du système électrique panaméen, dans le cadre du plan visant à évoluer vers une matrice énergétique propre et efficace, afin d'atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, a expliqué le gouvernement.

En 2020, 75 % de la production d'électricité au Panama provenait d'une source renouvelable, principalement hydroélectrique, selon les données de l'Organisation latino-américaine de l'énergie, composée de 27 pays de la région.

Bur-Mav/RSR