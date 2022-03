Un mois après le début de la guerre en Ukraine, l'économie mondiale est toujours en pleine tempête

Un mois après l'invasion russe de l'Ukraine, l'économie mondiale est à la hauteur du rythme du conflit et de ses conséquences, qu'il s'agisse de la hausse des cours des matières premières ou du risque d'effets collatéraux des sanctions contre la Russie.

Ce sont là quelques-unes des conséquences d'un tremblement de terre géopolitique qui s'est transformé en tremblement de terre économique.

- Les matières premières montent en flèche

Le conflit a déclenché le cours des matières premières, à commencer par le pétrole.

Le baril de Brent en mer du Nord valait 90 dollars en février et atteignait 139,13 le 7 mars, son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008. Depuis lors, elle est restée très volatile.

La hausse est perceptible dans les stations-service, obligeant de nombreux pays à prendre des mesures, telles que des réductions d'impôts en Suède ou des plafonds de prix en Hongrie.

Contrairement aux États-Unis, l'Union européenne, fortement limitée par sa dépendance à l'égard de Moscou, a décidé pour le moment de ne pas imposer d'embargo sur les hydrocarbures russes, bien qu'elle souhaite devenir indépendante de l'énergie russe d'ici 2027.

Dans le sillage des prix de l'énergie, les métaux produits en Russie, tels que le nickel ou l'aluminium, ont également atteint des niveaux sans précédent, entraînant une hausse des coûts de production.

Les ruptures des chaînes d'approvisionnement sont également revenues, en particulier dans l'industrie automobile, comme ce fut le cas avec la pandémie de covid-19.

- Menaces pour la sécurité alimentaire

« La guerre en Ukraine signifie la faim en Afrique », a prévenu le Fonds monétaire international (FMI) et l'ONU a mis en garde contre un « ouragan de famines ».

Le conflit actuel implique deux superpuissances agricoles, la Russie et l'Ukraine, qui représentent 30 % des exportations mondiales de blé, de sorte que la hausse des prix des céréales et du pétrole a été immédiate.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) prévient que, si la guerre continue, 8 à 13 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de malnutrition dans le monde.

À l'heure actuelle, aucun navire ne quitte l'Ukraine et les semis de printemps pourraient être inférieurs de 25 à 40 % à la normale.

Bien que les États-Unis, l'Inde et l'Europe puissent remplacer une partie du blé qui manquera, la situation est plus complexe pour l'huile de tournesol et le maïs, dont l'Ukraine était respectivement le premier et le quatrième exportateur mondial.

- Fièvre des marchés et crainte d'un défaut de paiement russe

L'année 2022 a débuté avec des résultats commerciaux qui prédisaient une reprise économique après la COVID-19. Cependant, la guerre a plongé les marchés dans un état fébrile.

En Russie, les sanctions occidentales ont paralysé une partie du système bancaire et financier et ont fait chuter le rouble à 177 roubles par dollar le 7 mars, contre 75 par dollar début février.

En outre, 300 milliards de dollars de réserves russes à l'étranger ont été gelés.

Ces mesures nous ont fait craindre un défaut de paiement russe pour la première fois depuis 1998, ce qui n'a finalement pas eu lieu. La bourse de Moscou a été fermée pendant près de trois semaines et a partiellement rouvert lundi.

- Le dilemme commercial occidental

Des centaines d'entreprises occidentales ont annoncé leur retrait ou du moins le gel de leurs activités en Russie, volontairement ou involontairement, soit par crainte de sanctions, de l'opinion publique ou de pressions politiques.

De grandes entreprises telles que la compagnie pétrolière britannique BP, Ikea, McDonald's et Coca-Cola ont décidé de geler leurs activités en Russie.

D'autres, en revanche, ont décidé de poursuivre leur activité en faisant valoir qu'ils ne pouvaient pas abandonner leurs employés ou priver la population de produits de base.

- Stopper la croissance économique

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoit une réduction d'un point de la croissance économique mondiale en raison de l'impact de la guerre et le FMI prévoit d'abaisser ses prévisions, actuellement de 4,4 % d'ici 2022.

Le 18 mars, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le FMI et la Banque mondiale se sont déclarés « profondément préoccupés » par « le ralentissement de la croissance, les perturbations du commerce » et un impact particulièrement grave sur « les plus pauvres et les plus vulnérables ».

burs-gk/pn/clr/pc/mis