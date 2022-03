Tim Merlier remporte le Bruges-De Panne, la « Coupe du monde des sprinters »

Écriture sportive, 23 mars Le titre de la symbolique « Coupe du monde des sprinters » a été attribué au Belge Tim Merlier (Alpecin Fenix) en tant que vainqueur dans une finale serrée qui a nécessité une « photo finish » de la 46e édition du classique belge Bruges-De Panne, disputée sur 207 km. Merlier (Wortegem-Petegem, 29 ans), le récent vainqueur du Nokere Koerse, a triomphé par un tubulaire, et il a fallu observer la photo d'arrivée pour confirmer qu'il avait remporté la troisième victoire du parcours. Enfin, son succès a été prouvé, avec un temps de 4h.44,55, à une moyenne de 43,8 km/h. Gloire pour Merlier, déception pour le Néerlandais Dylan Groenewegen (BikeExchange), perdant dans le pire des cas, et moins de traumatismes pour le Français Nacer Bouhanni (Arkea Samsic), deuxième et troisième respectivement. La côte classique de la mer du Nord qui traverse la partie occidentale de la Flandre n'a eu aucune difficulté, toute plate, sans pavés, idéale pour voler et encourager une arrivée massive. Le passage dangereux à travers De Moeren, redouté par le vent, n'était pas décisif, mais parfois des nerfs et des erreurs provoquaient des chutes. Les accidents ne manquaient pas. Movistar a été endommagé, avec le retrait de Gonzalo Serrano de Madrid et les coups du sprinteur allemand Max Kanter et du Suisse Johan Jacobs. Ce n'était pas une course de bonne mémoire pour l'équipe téléphonique. Après avoir quitté la monumentale place du Markt à Bruges, capitale de la Flandre occidentale, une autre Venise avec de nombreux ponts et canaux, une escapade s'est formée avec trois hommes courageux, Enrico Battaglin, Dimitri Peyskens et Jens Reynders. Évasion inoffensive qui a à peine modifié les plans d'un peloton qui contrôlait les différences avec une grande précision. À 29 ans, l'équipe avait déjà terminé avec les illusions des audacieux de la journée. Ça sentait le sprint. Le Quick Step a donné bien préavis de ses intentions en pensant à Cavendish, mais le Britannique ne s'est pas bien placé sur la piste de décollage définitive vers la victoire, malgré le fait que son lanceur, Morkov, ait fait son travail, comme d'habitude. Sans Cavendish dans le pétrin, et sans l'Allemand Ackermann, roulant au sol, le sprint s'est débarrassé de quelques candidats. Groenewegen a attaqué de loin, a pris la tête du marabunta déchaîné, mais a été amené aux côtés de Merlier. Les deux sont arrivés avec les roues jointes, en parallèle, à une distance inestimable pour l'œil humain. La photo d'arrivée est intervenue, où Tim Merlier a été représenté, souriant à la sixième victoire de son équipe en 2022, et à la troisième personne, dont 2 dans le World Tour. Une raison de sourire à La Panne, lieu de plage et de plaisir pour les Français et les Belges en été. L'un d'eux a fait avancer la fête. CHEF soc/cape