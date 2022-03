Tedros : Même si nous le voulons, la pandémie n'est « pas encore terminée »

Genève, 23 mars Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a insisté aujourd'hui sur le fait que la pandémie de covid reste une menace mondiale, malgré la baisse du nombre de décès et le changement d'attention des médias sur des événements tels que la guerre actuelle en Ukraine. « Nous voulons tous laisser la pandémie derrière nous, mais peu importe ce que nous voulons, ce n'est pas encore terminé », a déclaré l'expert éthiopien lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Tedros a souligné que la vague d'infections en Asie, associée à la flambée des cas en Europe, provoquait une nouvelle hausse des chiffres positifs mondiaux, après un mois de baisse. Dans le même temps, « certains pays souffrent de leurs taux de mortalité les plus élevés depuis le début de la pandémie », a averti le responsable de l'OMS. Tedros a déclaré que cela reflétait la vitesse à laquelle la variante omicron peut être transmise et à quel point elle reste dangereuse, « en particulier pour les personnes âgées non vaccinées ». « Tant que nous n'aurons pas atteint un taux de vaccination élevé dans tous les pays, nous continuerons à courir le risque d'une augmentation des infections, avec la possibilité de nouvelles variantes pouvant éviter les vaccins », a-t-il averti. Les statistiques des réseaux nationaux de santé indiquent que 64 pour cent de la population mondiale (près des deux tiers) a reçu au moins une dose des 11 milliards de vaccins administrés sur la planète, bien que ce pourcentage tombe à 14 pour cent dans les pays à faible revenu. La semaine dernière, le monde a enregistré une baisse de 23% du nombre de décès dus au covid (32 959), soit le chiffre le plus bas depuis fin mars 2020, malgré le fait que les infections mondiales aient à nouveau augmenté, de 7%, pour atteindre plus de 12 millions. CHEF ABC/Oui