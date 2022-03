Stéphanie Cayo : Les utilisateurs demandent à arrêter les attaques contre l'actrice après avoir joué dans « Until we meet again »

Le nom de Stephanie Cayo est à la mode sur Twitter depuis le Netflix présentera la première bande-annonce du film « Until we meet again ». Des dizaines d'utilisateurs de Twitter ont immédiatement remis en question le film parce qu'ils ont choisi le membre de la famille Cayo comme protagoniste.

En effet, beaucoup considèrent qu'une actrice aux traits andins aurait été mieux adaptée à l'intrigue, puisque le film a pour scène principale le Machu Picchu. Ils ont également critiqué le fait que la septième merveille du monde soit le cadre d'une telle histoire « cliché ».

Le film réalisé par Bruno Ascenzo est sorti le 18 mars et les attaques se sont poursuivies. Des milliers d'internautes ont continué à critiquer le film et plusieurs l'ont qualifié de « ennuyeux » et de « simple ». Cependant, d'autres internautes n'ont pas hésité à venir défendre la production nationale et l'actrice péruvienne.

Il est à noter que Stéphanie Cayo elle-même a décidé de s'exprimer sur son estrade pour faire comprendre que « Jusqu'à ce que nous nous retrouvions » ne cherche pas à représenter les femmes andines, encore moins à l'avoir comme référence pour les habitants de Cusco. De plus, elle a recommandé à ses adeptes de se concentrer sur le travail pour leurs rêves tout comme elle le fait.

LES UTILISATEURS DÉFENDENT L'ACTRICE ET LE FILM

Un important groupe Twitter a félicité et flatté le travail de Stephanie Cayo pour avoir joué dans le premier film péruvien produit par la plateforme de streaming Netflix et s'est prononcé en faveur du film, car il mettra Cusco aux yeux du monde entier au niveau cinématographique.

« Stephanie Cayo est talentueuse et magnifique, une fierté pour sa famille et le Pérou... », « Absurde que les Péruviens perdent leur temps à se battre pour un film en relation avec la couleur de la peau, des cheveux ou des yeux », « Un film est une fiction, s'ils veulent quelque chose de plus proche de la « réalité » au cinéma, ils pourraient regarder un documentaire », sont certains des messages des utilisateurs.

Il est à noter que lorsqu'il a été annoncé que Netflix ferait sa première production au Pérou, quelques jours plus tard, la pandémie de COVID-19 a commencé et a dû être suspendue. On ne savait donc pas si ce projet allait enfin voir le jour.

BRUNO ASCENZO SE DÉFEND ÉGALEMENT DES CRITIQUES

Après la sortie de son film, le réalisateur Bruno Ascenzo a eu un entretien avec RPP et a souligné que l'idée d'avoir enregistré dans différentes régions de notre pays était d'attirer l'attention du public étranger et de l'encourager ainsi à visiter le Pérou.

« Il est important que nous comprenions ce que nous avons, de nombreux pays utilisent l'industrie cinématographique pour se faire connaître au monde entier : « Game of Thrones » et la Croatie, de nombreuses productions qui aident à réactiver certaines industries touchées par la pandémie. J'aimerais que le film puisse y contribuer et y parvenir un peu, avec cela pour dire « tâche accomplie » », a-t-il déclaré.

« Mon idée était de faire un film de voyage, au départ, ce n'était pas une comédie 100% romantique, qui a commencé à être construite une fois que Netflix est entré dans la scène des jeux vidéo, mais c'était un film qui a été esquissé, ça pourrait être comme ça, j'aimerais aller dans de tels endroits, au début on n'a pas parcouru les trois lieux où à la fin vous avez été roulé », a-t-il commenté.

