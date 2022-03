Standard & Poor's a abaissé les notations de crédit de cinq banques au Pérou

Imagen de archivo de un hombre caminando frente al edificio de Standard & Poor's en el distrito financiero de Nueva York, Estados Unidos. 5 de febrero, 2013. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo

BCP, MiBanco, Scotiabank, BBVA, Interbank, Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) et le Fonds Mivivienda sont les banques et les institutions financières qui ont subi une baisse de notation par Standard & Poor's (S&P).

L'agence S&P a abaissé la cote de crédit du Pérou d'un pas à « BBB » vendredi, affirmant que la stagnation politique du pays sape les efforts visant à maintenir la confiance des investisseurs et limite les perspectives de croissance.

S&P a déclaré que l'impasse politique continuera probablement d'éroder la confiance des entreprises.

« La baisse de notation du Pérou reflète l'érosion de l'évaluation institutionnelle de la notation souveraine après une longue période d'instabilité politique, en raison des tensions persistantes entre les pouvoirs exécutif et législatif », a déclaré l'agence S&P.

De même, ce déclassement est également dû aux retraits des fonds de pension et à une dépendance accrue à l'égard du financement extérieur en 2020 et 2021, étant donné que les deux facteurs « ont affecté la composition de la dette du Pérou », conduisant à un « profil d'endettement actuellement plus vulnérable ».

Suite à cette annonce, S&P a procédé à la modification de la notation des institutions financières en raison de l'influence de la qualité du crédit souverain sur les notations de ces banques.

« Nos notations pour le Pérou limitent celles des institutions financières nationales, car nous ne considérons pas que les banques peuvent résister à un scénario de défaillance souveraine, étant donné leur forte exposition au pays sous forme de prêts et de titres », explique S&P.

Ils ajoutent que « la dépréciation du crédit du souverain réduit sa capacité à fournir un soutien gouvernemental extraordinaire au système financier et aux institutions financières liées au gouvernement si nécessaire », ont-ils ajouté.

PETROPERU

S&P a également abaissé la cote de crédit de PetroPeru, dans le contexte de la controverse dans laquelle se trouve la société d'État. La société est passée d'une notation à long terme de BBB- à BB+, siège dans lequel elle est déjà considérée comme une junk bond, selon Bloomberg.

Actuellement, le billet S&P BB+ est utilisé pour classer les entreprises présentant le plus grand risque de défaut de paiement de leurs dettes.

Mais S&P n'a pas seulement réduit la note de Petroperú, il a également fait passer les perspectives de stabilité à négative.

Dans cette agence de notation, Petroperú est passé d'une note BBB à BBB-, qui serait la plus basse de la note investment grade.

Dans ce cas, Bloomberg a indiqué que cette baisse de notation implique que la compagnie pétrolière d'État est sur le point d'être réduite en tant que junk bond, ou des billets considérés comme spéculatifs.

CELA AFFECTERA LES PÉRUVIENS

Cette mauvaise notation de Standard & Poor's affectera les Péruviens, qui paieront des coûts de la dette plus élevés.

Juan José Marthans, ancien chef de la Surintendance des banques, des assurances et de l'APF (SBS), affirme qu'il s'agit d'une voix d'avertissement, puisqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle dégradation, elle commencera à affecter plus fortement les flux de capitaux et les coûts de financement. « Le gouvernement actuel est clairement celui qui doit assumer la responsabilité du coup d'État pour le pays et du coût économique des Péruviens », a-t-il ajouté.

« Si cette situation perdure et la détérioration continue de la stabilité politique, de la confiance et des perspectives de croissance, cela pourrait entraîner une nouvelle dégradation. Ce serait déjà désastreux », a déclaré Marthans.

