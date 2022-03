Doha, 23 mars Le « Fan ID », document obligatoire que les supporters devront avoir sur eux s'ils souhaitent assister à la Coupe du monde 2022 au Qatar, peut désormais être obtenu via le portail officiel www.qatar2022.qa, annoncé ce mercredi lors d'une conférence de presse les autorités du comité d'organisation. Ce document ne peut être acheté que par ceux qui ont déjà des billets et qui ont réservé un hébergement dans le pays du golfe Persique qui accueillera la Coupe du monde du 21 novembre au 18 décembre de cette année. La carte, appelée « Hayya » et qui peut être obtenue en format physique et numérique, servira également de visa d'entrée pour tous les fans se rendant dans le pays pendant le championnat, comme cela s'est produit lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Avec celui-ci, vous pourrez voyager gratuitement vers et depuis les stades de la Coupe du monde les jours de match sur le réseau de transport public du Qatar. « Avec le 'fan ID (les fans pourront) accéder aux stades et permettre l'accès au transport gratuit autour de Doha, ainsi que d'autres avantages qui seront annoncés ultérieurement », a déclaré Said al Kuwari, directeur exécutif du projet 'fan ID'. Omar Al Jber, directeur exécutif de l'hébergement du comité d'organisation de la Coupe du monde, a également expliqué au cours d'une conférence de presse que les prix des hôtels et des hébergements au Qatar pendant l'événement seront soumis « à l'offre et à la demande », même s'il a précisé qu'il y aura des alternatives « à partir de 80 dollars » par nuit. À cet égard, il a indiqué qu'au Qatar, il existe des hôtels allant de trois étoiles à cinq étoiles, ainsi que des maisons et des appartements disponibles à la location, et la possibilité de séjourner dans les maisons des résidents de l'émirat, sans compter les croisières qui seront ancrées à Doha exclusivement pour le championnat. « Les prix seront soumis à l'offre et à la demande, de sorte que ceux qui réservent plus tôt auront plus d'options. Les prix commenceront à partir de 80 dollars, ce qui variera évidemment en fonction de la région et du type d'hébergement », a déclaré Al Jaber. CHEF lu/amr/ism