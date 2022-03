Scottish Power d'Iberdrola quittera le marché de l'approvisionnement en énergie

Londres, 23 mars La société Scottish Power, détenue par le géant espagnol Iberdrola, prévoit de quitter progressivement le marché britannique de l'énergie industrielle et commerciale (I&C), compte tenu de l'incertitude qui pèse sur le secteur énergétique mondial, a déclaré mercredi à Efe un porte-parole du secteur de l'énergie. « Le marché de l'énergie est confronté à des défis sans précédent et nous avons pris la décision de quitter le marché des I&C. Il n'y a aucun impact sur les clients commerciaux existants ; nous continuerons à honorer tous les contrats et aucun employé ne sera affecté par cette décision », a déclaré la source. Le porte-parole a précisé que cette décision n'affectait pas ses 4,8 millions de clients dans tout le pays mais se limitait aux entreprises fournisseurs, une « très petite » partie de leur activité totale. Scottish Power discute désormais « individuellement » avec ses clients d'affaires pour les informer de la décision, mais en tout cas, il se conformera aux contrats déjà acquis, a-t-il précisé. Les fournisseurs d'énergie ont été confrontés à la hausse des prix du pétrole et du gaz sur le marché de gros ; une hausse causée par la flambée de la demande après la pandémie et maintenant exacerbée par la guerre en Ukraine, qui menace l'approvisionnement en gaz. Au Royaume-Uni, 29 sociétés énergétiques, en particulier celles qui comptent de nombreux clients à taux fixe, ont quitté le marché ou ont fait faillite en raison de la hausse des prix des matières premières. CHEF jm/fp