Ricardo Darín et Andrea Pietra reprennent leur relation conjugale en temps de barbarie

Rodrigo Garcia Buenos Aires, 23 mars Ricardo Darín et Andrea Pietra sont à nouveau un mariage artistique. Ils reprennent en Espagne la pièce « Scènes de la vie conjugale », une histoire drôle de « mini tragédies quotidiennes » qui les réunit avec le public après deux ans de pause pandémique et avec un monde au bord de la guerre : « Ma plus grande crainte est que nous nous habituions à la barbarie. En tant qu'espèce, nous ne finissons pas d'apprendre », explique l'acteur argentin à Efe. Comme si c'était la première fois sur scène, l'enthousiasme de rejouer les protagonistes de l'adaptation théâtrale de la minisérie et du film « Secrets of a Marriage » (1973), d'Ingmar Bergman, est ressenti par les deux interprètes qui, en mars 2020, ont dû reporter une tournée espagnole qui , débutera enfin ce 30 mars aux Canaries. « Je pense que le monde a changé, que le monde a bougé et que les relations sont différentes. La grande question est, du moins pour nous, ce qui va se passer dans les cinémas où nous allons aller, quelle est la relation avec le public maintenant, parce que nous avons l'habitude d'avoir une relation très directe avec le public en raison du type de spectacle qu'il s'agit », explique Darín, ambassadeur par excellence de l'Argentine cinéma dans le monde, lors d'un entretien à Buenos Aires, où il est né en 1957. Pietra, qui a une longue carrière d'acteur au cinéma et à la télévision, témoigne de l'amour que son partenaire éveille en Espagne, comme il l'a découvert lorsqu'ils sont allés présenter la pièce à d'autres reprises : « Les gens l'aiment et c'est pourquoi ils apprennent aussi à me connaître par rebond. (...) Ricardo est un acteur spectaculaire, car en dehors de cela, il est absolument vrai, chaque mot qu'il dit est vrai. C'est beau de jouer avec quelqu'un comme ça parce que tu es une meilleure actrice. » « NE TE TAIS PAS » La reprise de la tournée coïncide avec l'impact mondial de l'invasion russe de l'Ukraine, un conflit de guerre que l'acteur de films tels que les films oscarisés « Le secret dans leurs yeux » et « Savage Tales » considère comme « absolument inacceptable et anachronique », pour avoir utilisé la force pour régler des questions qui devraient être réglées par la diplomatie. « Comment se fait-il que nous ne sortions pas tous dans la rue pour dire que le monde s'arrête ? Nous ne pouvons pas permettre cela », dit-il, après s'être aussi demandé qui gagne de ces « bêtises » de tant de vies perdues. Interrogé sur le travail que le monde culturel peut avoir en ce moment, l'acteur estime qu'il n'est pas possible de demander à ce domaine ce que les sociétés dans leur ensemble ne font pas : « C'est trop demander à la culture, à l'art. Bien sûr, il y a des choses à faire, bien sûr. Ne pas se taire est l'un d'entre eux, le dénoncer en est un autre. » « Ma plus grande crainte est que nous nous habituions à la barbarie. Et puis nous disons : « Eh bien, espérons que cela ne se transformera pas en guerre nucléaire »... bien sûr, « pour que cela ne me touche pas ». Quelqu'un essaie de faire l'exercice de ce que signifie être à Kiev en ce moment. Nous n'apprenons pas, en tant qu'espèce, nous ne finissons pas d'apprendre. Il est difficile de trouver d'autres espèces qui s'attaquent elles-mêmes comme nous le faisons », reproche-t-il. PRÈS D'UNE DÉCENNIE DE SUCCÈS Créée en 2013 au théâtre Maipo de Buenos Aires avec la production de Lino Patalano, « Scenes from Married Life », une version réalisée par Norma Leandro, a déjà été en Espagne et en Amérique latine avec Darín comme acteur principal masculin et depuis 2017 avec Pietra, avec qui il avait déjà travaillé au cinéma et à la télévision. Dans un contexte hors du temps, l'histoire raconte, entre divertissement et drame, le mariage de Juan et Mariana, mais aussi leur divorce, avec des situations auxquelles le public peut s'identifier « indépendamment de l'évolution des relations au fil des ans », ouvertes ou fermées ou non, résume l'actrice, née à Buenos Aires Aires en 1968. « C'est comme entrer dans l'intimité d'un mariage et reconnaître un grand nombre de choses que l'on sait. Je pense que le mettre devant l'autre, c'est aussi guérir », ajoute-t-il. Darín souligne l'approche amusante de ces « mini tragédies quotidiennes » et ne cache pas le caractère macho et controversé de son personnage : « Il n'a qu'une chose en ma faveur, qui est l'une des choses qui m'a poussé à l'affronter, c'est-à-dire qu'il a une sincérité bestiale, il ne ment pas. Cela le rachète un peu. » L'œuvre critique la structure du mariage orthodoxe mais entre deux personnes « qui s'aiment profondément », explique l'interprète, qui souligne la crédibilité, la fraîcheur, la tendresse et la féminité que Pietra donne à ses personnages. La nouvelle tournée en Espagne commence à Las Palmas et passera jusqu'au 29 mai par Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Saint-Jacques-de-Compostelle, Palma de Majorque, Grenade, Malaga et Séville. CHEF RGM/CJN/LAA (photo) (vidéo)