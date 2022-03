Reinaldo Rueda ne perd pas confiance en emmenant la Colombie à la Coupe du monde : « Jusqu'au dernier jour, rien n'est défini »

Foto de archivo. El técnico de la selección colombiana de fútbol, Reinaldo Rueda, gesticula en el partido contra Argentina por la eliminatoria Sudamericana clasificatoria al Mundial de Qatar en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, Argentina, 1 de febrero, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Il ne reste qu'un jour à l'équipe colombienne pour disputer la première des deux finales à la recherche du rêve de la Coupe du monde, même si, en plus de gagner, elle devra attendre d'autres résultats lors des huitièmes de finale pour assister au Qatar. Dans ce contexte, Reinaldo Rueda a donné une conférence de presse dans l'après-midi du 23 mars.

Le directeur technique de l'équipe tricolore a parlé de la nécessité de jouer sans conviction et a pris un poids sur des figures comme Lucho Díaz, déclarant que ce qui se passe pendant le match avec la Bolivie ne peut pas dépendre de lui. Voici quelques-unes de ses déclarations :

Garder la foi jusqu'au dernier jour

Bien qu'il semble difficile pour le Pérou de marquer seulement deux points dans les matches restants, ainsi que pour le Chili d'en marquer de loin quatre, Rueda reste fidèle à cet espoir. La première chose sera que la Colombie bat la Bolivie au stade Metropolitano, le reste dépendra de la dernière date des qualifications.

« Nous sommes conscients du cas dans lequel nous nous trouvons. Ces qualifications nous ont appris que, jusqu'au dernier jour, rien n'est défini. Nous avons une dernière chance de prendre l'avantage lors de deux matchs difficiles et face à deux adversaires de taille. L'envie de toujours participer à la coupe du monde prévaudra ici. »

Il a pris un poids sur Lucho Diaz

Compte tenu de son niveau de football avec Liverpool, où il est arrivé il y a près de deux mois, pour les fans Luis Díaz est l'un des appels à mener l'équipe de café à la victoire sur la Bolivie. En y réfléchissant, Rueda a communiqué avec lui, laissant entendre que cela pouvait être décisif, mais que la responsabilité de la recherche des trois points incombait à l'ensemble de la sélection.

« Hier, j'ai rencontré Lucho pour parler de ce sujet. Pour que vous supposiez que cela fait partie de la sélection, mais pas de la solution, vous ne devez pas porter ce sac à dos. Pas même pour la durée de sa vie. Bien qu'il ait grandi et soit devenu une figure, certains arbitres ne l'ont peut-être pas protégé après la Copa America. Cependant, sachez qu'il est essentiel de participer à la construction et à la réalisation des pièces. »

James Rodriguez va bien.

L'une des préoccupations du fan colombien était l'absence de James lors du dernier match avec Al-Rayyan, de la Qatar Stars League, raison pour laquelle il a été émis l'hypothèse qu'il ne serait pas pris en compte par Reinaldo Rueda dans l'appel. Eh bien, le barreur Vallecaucano a parlé de l'état de « 10 ».

« James a concouru il y a deux semaines, puis s'est rétabli à cause d'une nuisance. Il est rétabli, il a fait des matchs intéressants. Ce n'est pas facile, il a réussi à faire environ quatre ou cinq unités d'entraînement parce qu'il faisait partie de ceux qui sont arrivés plus tôt. Le club n'a pas voulu le libérer plus tôt, mais il a montré une grande volonté, une bonne attitude pour le poste et espère qu'il a un bon comportement. »

Ce n'est un secret pour personne que le principal défi de l'équipe, qui peut à son tour exercer une pression sur les joueurs, est de marquer un but. À cet égard, Rueda a déclaré :

« Nous devons améliorer la génération et la définition, nous avons eu des opportunités et il n'y a pas eu de précision pour obtenir de meilleurs résultats. Entre hier et aujourd'hui, nous avons pu faire la combinaison entre les expérimentés et les nouveaux. Ils sont tous les mieux disposés. »

