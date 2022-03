Qualifiers Qatar 2022LIVE : Calendrier et chaînes de télévision des qualifications date 17

Qualifications Qatar 2022 : Ce jeudi 24 mars, aura lieu la 17e et avant-dernière date des qualifications qui décideront des deux places directes et du repêchage de la Coupe du monde. Voici les horaires et les chaînes de télévision des cinq matches de la journée.

Quatre équipes sud-américaines jouent leurs chances de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar : l'Équateur, l'Uruguay, le Pérou, le Chili et la Colombie, avec des difficultés plus ou moins importantes, elles doivent confirmer leur quota direct, sécuriser ou repêcher ou porter le coup pour se situer entre la troisième et la quatrième place du classement et obtenir un quota direct ou obtenir la cinquième place pour participer au repêchage de la Coupe du monde.

La FIFA a ordonné que tous les matches des équipes qui maintiennent mathématiquement leurs aspirations à participer à la Coupe du monde soient joués le même jour et simultanément, afin de lui donner de la transparence et de maintenir l'esprit de compétition.

Le match Pérou vs Uruguay se jouera à Montevideo et pourrait décider de la qualification directe de La Celeste s'il gagne ou forcer une définition à la dernière date si le blanc et le rouge ne perdent pas.

Equateur vs Paraguay est le match qui pourrait confirmer l'une des deux places directes à la Coupe du monde dans le « Tri » qui lui suffit pour ne pas perdre en tant que visiteur à Ciudad del Este pour assurer dès la troisième place sa qualification contre l'équipe Guaraní qui n'a plus le choix.

Brésil vs Chili, joué au stade Maracana à Rio de Janeiro, sera un défi pour le Roja s'il veut se battre pour au moins la cinquième place du repêchage. En outre, compte tenu du fait qu'il clôturera le tour de qualification contre l'Uruguay à Santiago.

La Colombie contre la Bolivie à Barranquilla sera un duel de vie ou de mort pour les caféiculteurs. Une seule victoire le garderait avec des chances de revenir de la septième place du tableau des qualifications. Il s'attend également à la combinaison d'autres résultats qui lui laisseront des options pour la dernière date.

L'Argentine vs le Venezuela s'affrontent depuis des positions opposées et pour compléter le match des Playoffs. L'équipe d'Albiceleste est déjà qualifiée pour la Coupe du monde et la marche éliminée « Vinotinto » à la dernière place du classement.

DATE 17 DES QUALIFICATIONS POUR LE QATAR 2022

Jeudi 24 mars

Uruguay vs Pérou (Stade du Centenaire de Montevideo)

Colombie vs Bolivie (Stade métropolitain Roberto Melendez de Barranquilla)

Brésil vs Chili (stade Maracana à Rio de Janeiro)

Paraguay vs Équateur (stade Antonio Aranda à Ciudad del Este)

Vendredi 25 mars

Argentine vs Venezuela (stade monumental de Buenos Aires)

CALENDRIER DES MATCHS DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES

(Heure locale par pays)

Mexique : 17 h 30 (17 h 30)

Pérou, Colombie et Équateur : 18 h 30 (18 h 30)

Bolivie, Venezuela et États-Unis : 19 h 30 (19 h 30)

Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay : 20 h 30 (20 h 30)

Espagne : 0 h 30 (le lendemain) (0 h 30)

Qatar 2022 Qualifiers LIVE : calendrier et chaînes de télévision des 17e éliminatoires (Photo : Movistar Deportes)

CHAÎNES DE TÉLÉVISION DU PÉROU POUR REGARDER DES MATCHS EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Jeudi 24 mars

Chaîne de télévision : Movistar TV - Movistar Deportes canal 3 | channel 703 HD

Colombie vs Bolivie

Chaîne de télévision : Movistar TV - Goal Pérou canal 14 | canal 714 HD

Brésil vs Chili

Canal TV : Movistar TV - Plus le canal de télévision 6 | canal 706 HD

Paraguay vs Équateur

Chaîne de télévision : Movistar TV - Événements chaîne de télévision 11 | canal 711 HD

Vendredi 25 mars

Argentine vs Venezuela

Chaîne de télévision : Movistar TV - Movistar Deportes canal 3 | channel 703 HD

CHAÎNE DE TÉLÉVISION POUR REGARDER LES MATCHS DE QUALIFICATION QATAR 2022

Jeudi 24 mars

Uruguay vs Pérou

Chaîne de télévision : Movistar Deportes et America TV (Pérou) | VTV (Uruguay)

Colombie vs Bolivie

Canal TV : Caracol TV (Colombie) | Tigo Sports (Bolivie)

Brésil vs Chili

Chaîne de télévision : SportTV, Canais Globo et Now Net de Claro (Brésil) TNT Sports et TNT Sports Go (Chili)

Paraguay vs Équateur

Chaîne de télévision : Tigo Sports (Paraguay) The Football Channel-ECDF (Équateur).

Vendredi 25 mars

Argentine vs Venezuela

Chaîne de télévision : Télévision publique et TyC Sports (Argentine) | TLT (Venezuela)

CLASSEMENT DES PLAYOFFS

Classement des qualifications Qatar 2022 avant la date 17

POSITION | PAYS | POINTS | DIFFÉRENCE DE BUTS

1. Brésil | 39 (+27 DG)

2. Argentine | 35 (+16 DG)

3. Équateur | 25 (+10 DG)

4. Uruguay | 22 (-3 DG)

5. Pérou | 16 21 (-4 DG)

6. Chili | 19 (-1 DG)

7. Colombie | 17 (-3 DG)

8. Bolivie | 15 (-12 DG)

9. Paraguay | 13 (-14 DG)

10. Venezuela | 10 (-16 DG)

DATE 18 DES QUALIFICATIONS POUR LE QATAR 2022

Pérou vs Paraguay (Stade national de Lima)

Équateur vs Argentine (stade monumental de Guayaquil)

Bolivie vs Brésil (Stade Hernando Siles à La Paz)

Chili vs Uruguay (stade San Carlos de Apoquindo à Santiago)

Venezuela vs Colombie (Stade Cachamay à Puerto Ordaz)

