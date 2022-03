Près de la moitié de l'essence importée par le Mexique est passée en contrebande, selon SAT

Il semble que la stratégie du gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador visant à accroître la vigilance des importateurs de carburant afin d'éliminer l'internement illégal du produit ne fonctionne pas comme prévu.

Selon un rapport publié mardi par le Service de l'administration fiscale (SAT), au moins 47% de l'essence importée dans le pays l'année dernière a été introduite en contrebande. L'importation illégale d'essence, de diesel et de condensats de gaz a atteint un nouveau record ces dernières années.

L'organe de surveillance estime à 102 millions de barils la contrebande de carburants et d'autres produits pétroliers au cours de l'année écoulée, soit une augmentation de 122 % par rapport à 2018, où le chiffre déclaré était de 45,8 millions de barils.

Le gouvernement fédéral s'est fixé comme objectif principal de réduire les importations illégales de carburants, qui se produisent dans le cadre de la mise en place du produit dans le pays sous d'autres positions tarifaires et d'éviter ainsi de payer les taxes fixées sur l'essence et d'autres produits du type. Ceux qui importent illégalement des carburants les déclarent souvent comme des « lubrifiants », ce qui évite le paiement de la taxe sur le revenu d'accise (IEPS).

« Depuis 2020, les importations de lubrifiants ont augmenté, sans aucun soutien à l'activité économique. Ces produits ne sont pas soumis au paiement IEPS, ils sont donc utilisés comme moyen d'évasion pour introduire des hydrocarbures par le biais des douanes terrestres », indique le SAT dans le document.

Depuis le début de 2021, le ministère de l'Énergie, la Commission de réglementation de l'énergie (CRE) et la SAT ont lancé un processus de contrôles périodiques aux terminaux de stockage, d'importation, de transfert et à d'autres points de la chaîne logistique afin de superviser les procédures d'hospitalisation de l'essence, à la recherche de les irrégularités liées à l'importation illégale de carburants.

Il a également renforcé les règles du commerce extérieur, y compris la suppression de certains points d'importation de pétrole.

La SAT indique qu'en raison de l'importation illégale de carburants, les revenus de l'IEPS ont diminué de 58 078 millions de pesos en 2021 par rapport à l'année précédente.

Le rapport indique que l'introduction illégale de carburants a changé et se produit désormais principalement par voie terrestre, par le biais de tuyaux et de camions-citernes. C'était après le changement de commandement à la douane maritime et cela contenait l'internement par le biais des douanes maritimes.









