Pérou vs Uruguay : 3 écrans géants seront installés dans le Magic Water Circuit pour suivre le match

Il ne fait aucun doute que le Pérou contre l'Uruguay sera une rencontre importante dans les aspirations de l'équipe nationale à se qualifier directement pour la Coupe du monde Qatar 2022, quelque chose que les fans du blanc-rouge savent qui ont hâte de regarder la diffusion du match qui se jouera à Montevideo. Par conséquent, ce jeudi 24 mars, le festival des fans péruviens se tiendra au Magic Water Circuit, où le match sera diffusé en direct et sur trois écrans géants.

La municipalité métropolitaine de Lima a annoncé que les fans pourront assister de 14 à 22 heures. En prélude à la diffusion, il y aura un spectacle musical et d'animation, ainsi qu'un tirage au sort des t-shirts dédicacés par les joueurs de l'équipe nationale.

Les trois écrans géants où vous pourrez voir le Pérou contre l'Uruguay seront situés dans la région de Tangüis. L'entrée piétonne se fait par la porte 3A, tandis que l'entrée des véhicules se fait par la porte 5A.

Ils ont également indiqué que les participants pourront s'amuser avec différents jeux, tels que « Sautez comme le capi », « Filet de football », « Piscine de football », « Le but du fan », entre autres.

ENTRÉE GRATUITE AUX CLUBS ZONAUX

D'autre part, la fête des fans péruviens aura également lieu dans les onze clubs zonaux, où ce jeudi 24 mars et mardi 29 mars, les personnes portant le maillot blanc-rouge pourront entrer gratuitement.

Les participants peuvent jouer un jeu dans les dalles de sport, préparer un délicieux déjeuner dans les zones de grillades, faire du cheval ou du bateau dans les lagons, visiter les animaux dans les mini-fermes et les mini-zoos, entre autres, selon le lieu. Les heures d'ouverture sont de 6 h 45 à 18 h 00.

Il est à noter que ce 24 mars est également le jeudi des pattes, afin qu'ils puissent venir avec leurs animaux de compagnie se promener au grand air.

DATE 17 DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES SUD-AMÉRICAINES :

24 MARS (heure péruvienne)

- 18h30, Uruguay vs Pérou

Stade du Centenario, Montevideo

- 18h30, Colombie vs Bolivie

Stade métropolitain de Barranquilla

- 18h30, Brésil vs Chili (Rio de Janeiro)

Stade Arena Fonte Nova, Salvador

- 18h30, Paraguay vs Équateur

Stade Antonio Aranda, Ciudad del Este

LE 25 MARS

- 18h30 Argentine vs Venezuela

Stade Monumental de Buenos Aires

DERNIERS MATCHS ENTRE PÉROU ET URUGUAY POUR LES QUALIFICATIONS

Voici ce que notre équipe a fait lors des derniers matches contre les Charrúas :

Coupe du monde 2022 Qatar : Pérou 1-1 Uruguay

Coupe du monde Russie 2018 : Pérou 2-1 Uruguay

Coupe du monde Russie 2018 : Uruguay 1-0 Pérou

Coupe du monde Brésil 2014 : Pérou 1-2 Uruguay

Coupe du monde Brésil 2014 : Uruguay 4-2 Pérou en vidéo

Coupe du monde Espagne 2010 : Pérou 1-0 Uruguay

Coupe du monde Espagne 2010 : Uruguay 6-0 Pérou

Coupe du monde Allemagne 2006 : Pérou 0-0 Uruguay

Coupe du monde Allemagne 2006 : Uruguay 1-3 Pérou

Coupe du monde Corée-Japon 2002 : Pérou 0-2 Uruguay

LES ONZE TENUS PAR GARECA AU PÉROU

Pedro Gallese dans le but ; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco en défense ; Renato Tapia, Yoshimar Yotún et Sergio Peña au volant ; les attaquants seront Christian Cueva, André Carrillo et Gianluca Lapadula. Ce sont les onze que Ricardo Gareca a envoyés le matin du mardi 22 mars.

Le doute était Carlos Zambrano ou le défenseur central d'Alianza Lima, mais le « Kaiser » a montré de l'inconfort et s'est entraîné de manière différenciée. Le défenseur a mal à la cuisse à la suite d'un coup qu'il a subi dans le superclassique contre River Plate dimanche dernier.

