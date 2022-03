Oscars 2022 : quels sont les films les plus primés au cinéma

Ce dimanche 27 mars, se tiendra la 94e édition des Oscars. La cérémonie est organisée par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences et se tiendra au Dolby Theatre de Los Angeles. Initialement, la cérémonie était prévue pour le 27 février, mais en raison de l'augmentation des cas de COVID-19 survenus au début de l'année, il a été décidé de la reporter à ce mois-ci.

On sait que ces prix sont considérés comme une sorte de tige en ce qui concerne la qualité des films, car la plupart des téléspectateurs sont guidés par les nominations ou les récompenses remportées par un film afin de le considérer comme bon ou de le recommander à quelqu'un qui ne l'a pas vu.

Par conséquent, nous vous indiquons quels films ont remporté le plus d'Oscars de l'histoire. Vous avez probablement déjà vu certaines de ces bandes ou vous serez encouragé à les regarder après avoir découvert le nombre de récompenses qu'ils ont remportées.

LES FILMS LES PLUS PRIMÉS AU CINÉMA

Jusqu'à présent, trois films portent le titre des films les plus primés de l'histoire, aucun autre n'ayant réussi à remporter le même nombre de prix en une nuit, à savoir : Ben Hur (1959), Titanic (1997) et Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi (2003), chaque film a remporté un total de 11 statuettes.

BEN HUR (1959) — 11 OSCARS

Ce film raconte l'histoire de Judah Ben-Hur, joué par l'acteur Charles Heston, qui était le fils d'une famille noble de Jérusalem qui est entrée en conflit avec Rome lorsqu'il a été accusé de menacer la vie du gouverneur romain.

William Wyder est celui qui a réalisé le film qui est presque entré dans l'histoire comme le film le plus primé et a remporté la statuilla dans toutes les catégories pour lesquelles il a été nominé. La seule catégorie qu'il n'a pas remportée est celle du « Meilleur scénario ». De la même manière, il est considéré comme l'un des classiques du cinéma et l'un des meilleurs films du XXe siècle.

Il a remporté les catégories suivantes : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur, meilleur acteur dans un second rôle, création de costumes, son, montage, photographie, direction artistique, bande son et effets spéciaux.

TITANIC (1997) — 11 OSCARS

James Cameron est le réalisateur de ce film et est également l'un des plus primés aux Oscars au fil des ans, mais il a sans aucun doute battu des records avec Titanic, car il s'agit non seulement de l'un des films les plus primés, mais aussi de l'un des films les plus nominés de l'histoire avec un total de 14 catégories.

Titanic est également connu dans le monde entier pour être l'un des films qui a le plus gagné au box-office lors de sa première. Le film romantique qui se déroule sur la célèbre transatlantique est devenu un classique apprécié des jeunes et des moins jeunes malgré le fait que plus de 20 ans se soient écoulés depuis sa première.

Il a remporté la statuette dans les catégories suivantes : meilleur film, meilleure réalisation, direction artistique, photographie, costumes, son, montage, chanson, bande son, montage sonore et effets visuels.

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LE RETOUR DU ROI (2003) - 11 OSCARS

Ce fut le dernier volet de la trilogie de fiction et aussi celui qui a réussi à être reconnu comme l'un des films les mieux notés de l'histoire. De plus, c'est le seul film fantastique à avoir réussi à gagner dans la catégorie « Best Picture ».

Le film est une adaptation du travail de J.R.R. Tokien réalisé par Peter Jackson et est considéré comme l'un des films qui ne vieillit pas malgré le passage des années.

Il a reçu le prix dans les catégories : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario adapté, bande son, chanson originale, son, effets visuels, direction artistique, maquillage, costumes et montage.

