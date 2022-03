Orbán demande à Bruxelles de lever le blocus des fonds destinés à aider les réfugiés

Budapest, 23 mars La Hongrie a exhorté la Commission européenne (CE) à lever le blocus des fonds de relance post-pandémie imposé à Budapest en raison de sa dérive autoritaire, afin d'utiliser cet argent pour aider les réfugiés d'Ukraine. Dans une lettre envoyée à la présidente de la CE Ursula von der Leyen, le Premier ministre hongrois, l'ultranationaliste Viktor Orbán, rappelle que quelque 450 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés jusqu'à présent dans son pays depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février. La Hongrie « demande uniquement à avoir un accès effectif dès que possible aux fonds qui lui sont alloués », écrit Orbán dans une lettre datée du 18 mars et publiée aujourd'hui par le portail économique Pénzcentrum. Sur les 800 milliards d'euros du mécanisme de relance et de résilience, le Fonds communautaire pour le relèvement après la crise du coronavirus, la Hongrie a droit à 7 milliards d'euros. Mais cet argent est bloqué tant que le gouvernement Orbán ne recule pas dans ses violations des principes sur lesquels repose l'Union européenne (UE), tels que la liberté de la presse et les droits des minorités, en particulier la communauté LGBT+. La Hongrie, qui prépare les élections législatives du 3 avril, a plusieurs dossiers ouverts par Bruxelles pour considérer que ces problèmes et d'autres portent atteinte à l'État de droit. Bruxelles avait prévenu fin 2021 qu'il était peu probable qu'il soit en mesure d'adopter temporairement les plans de redressement de pays tels que la Hongrie et la Pologne, qui ont des dossiers ouverts à Bruxelles en raison de problèmes de respect de l'État de droit. Les négociations ont été bloquées l'année dernière en raison, entre autres, du manque de transparence du système d'appel d'offres et des risques de corruption en Hongrie, bien qu'aucune des parties ne l'ait officiellement confirmé. Dans sa lettre, Orbán demande de rendre l'allocation des fonds plus flexible afin de pouvoir les utiliser dans la crise actuelle des réfugiés. « La guerre en Ukraine représente un défi sans précédent » pour les pays membres de l'UE. « Dans une situation de crise comme celle-ci, il est important de maintenir l'unité de l'UE et la responsabilité partagée », a déclaré le Premier ministre. Bien que la réponse de Bruxelles soit inconnue, le quotidien numérique 444.hu soutient, sur la base de sources anonymes, que l'UE n'accepterait qu'une partie des fonds de relance soit utilisée pour réduire la dépendance au gaz russe, qui est de plus de 90 % dans le cas de la Hongrie. CHEF Mn/WR/MJ