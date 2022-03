Max Verstappen et Checo Pérez atteignent un GP de records pour leur équipe

Madrid, 23 mars Le Néerlandais Max Verstappen et le Mexicain Checo Pérez arrivent ce week-end avec un grand prix, celui de l'Arabie Saoudite, qui sera un record pour leur équipe, puisqu'ils termineront le grand prix 327 en équipe et dans le « top dix » des constructeurs les plus anciens de l'histoire de la Formule 1, malgré le fait que l'équipe n'a fait ses débuts qu'en 2005 et que son sponsor principal Red Bull fêtera le 1er avril le trente-cinquième anniversaire de la vente de sa première canette en Autriche, en 1987. En outre, le pilote britannique Red Bull David Coulthard aura 51 ans à Djeddah, qui a marqué les premiers points de l'équipe en 2005 en Australie 2005, a mené son premier tour la même année sur le légendaire circuit allemand du Nürburgring et a remporté son premier podium une saison plus tard à Monaco 2006. Le Néerlandais Verstappen, champion du monde en titre de Formule 1, a reconnu que « le week-end dernier a été difficile pour nous tous, nous avons gagné et perdu en équipe et nous serons plus forts cette semaine parce que nous avons un bon package et que nous étions compétitifs à Bahreïn, donc il y a des choses positives à tirer de ce week-end, et nous avons un très belle saison devant nous, ce n'était que la première course. » « En Arabie Saoudite, la piste est encore très récente pour nous. L'année dernière, l'humidité était un défi et ils ont apporté quelques petits ajustements à la visibilité dans le secteur un. Je suis donc curieux de voir à quoi cela ressemblera cette fois-ci, car c'est un parcours très rapide, avec des lignes droites à haute vitesse, et cette année, les voitures sont légèrement plus lourd, donc ça va être très intéressant de voir comment ils se comportent », a commenté Verstappen dans le communiqué de son équipe. Son coéquipier, le Mexicain Checo Pérez, a déclaré qu'il voulait remonter dans la voiture ce week-end après Bahreïn, « ce qui était difficile » et était « à un tour du début de saison sur le podium », mais il a déclaré qu'il a confiance en l'équipe et travaillera « ensemble pour la surmonter ». « Ce qui est positif, c'est qu'il y a beaucoup de saison devant nous, nous avons une voiture rapide et je me sentais très compétitive, donc j'espère profiter de ce rythme et l'utiliser des qualifications jusqu'à dimanche à Djeddah », a poursuivi Pérez, qui a rappelé sur la même note que « la course de la saison dernière était folle, c'est une course très exigeante circuit et ce qui le sera encore plus avec les nouvelles voitures. Je n'ai pas terminé la course en 2021, donc je veux faire une course propre et montrer tout le potentiel de cette voiture. » CHEF JLL/OG